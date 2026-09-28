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Поредна руска петролна база е взривена, докато Тръмп моли Зеленски да щади руските рафинерии. Ранени деца в Харков от руски авиобомби (ВИДЕО)

28 септември 2026, 6:13 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Поредна руска петролна база е взривена, докато Тръмп моли Зеленски да щади руските рафинерии. Ранени деца в Харков от руски авиобомби (ВИДЕО)

Нова голяма украинска въздушна атака срещу пореден обект на руската петролна инфраструктура - този път става въпрос за петролната база "Еделвайс-95" в Краснодарския край. Базата е уцелена, там гори пожар - украинските далекобойни дронове за пореден път са се справили успешно със задачата си.

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Петролната база се използва за истрибуция на едро на петролни продукти - дизелово гориво (Евро-5) и бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-100). Капацитетът на базата е 4500 кубически метра. Тя разполага и със собствен железопътен коловоз за товарене и получаване на гориво. А руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри на пожара.

Жители на село Новотитаровская публикуваха съобщения в социалните мрежи и видеокадри от атаката, като твърдят, че имало множество взривове (поне 6), специално "в района на железопътната линия". Атаката е започнала около 3:00 часа сутринта.

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Всичко това се случва, след като за пореден път американският президент Доналд Тръмп коментира публично, че помолил украинският президент Володимир Зеленски да почне да щади руските петролни рафинерии. Защо - заради цената на дизела. Тръмп обясни искането си, като каза, че ударите по руски рафинерии биха могли да създадат глобален проблем с горивата. Той добави, че Зеленски може да се цели в други обекти. Тръмп твърди, че Зеленски му казал, че "вероятно" Украйна ще се съобрази с молбата. Американският държавен глава обаче призна и, че САЩ мислят за забрана за износ на дизел.

Междувременно Русия засипа с авиобомби втория по големина украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм, че има 15 ранени, сред тях 5 деца. Бомбите са попаднали в район "Салтивски" на града, щети има по 10 сгради. Район "Киевски" също е пострадал - а военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов съобщава за 16 ранени, сред които 8 деца.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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