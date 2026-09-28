Поредна руска петролна база е взривена, докато Тръмп моли Зеленски да щади руските рафинерии. Ранени деца в Харков от руски авиобомби (ВИДЕО)

Нова голяма украинска въздушна атака срещу пореден обект на руската петролна инфраструктура - този път става въпрос за петролната база "Еделвайс-95" в Краснодарския край. Базата е уцелена, там гори пожар - украинските далекобойни дронове за пореден път са се справили успешно със задачата си.

Още: Русия удари пазар край Киев, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Петролната база се използва за истрибуция на едро на петролни продукти - дизелово гориво (Евро-5) и бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-100). Капацитетът на базата е 4500 кубически метра. Тя разполага и със собствен железопътен коловоз за товарене и получаване на гориво. А руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри на пожара.

Жители на село Новотитаровская публикуваха съобщения в социалните мрежи и видеокадри от атаката, като твърдят, че имало множество взривове (поне 6), специално "в района на железопътната линия". Атаката е започнала около 3:00 часа сутринта.

Всичко това се случва, след като за пореден път американският президент Доналд Тръмп коментира публично, че помолил украинският президент Володимир Зеленски да почне да щади руските петролни рафинерии. Защо - заради цената на дизела. Тръмп обясни искането си, като каза, че ударите по руски рафинерии биха могли да създадат глобален проблем с горивата. Той добави, че Зеленски може да се цели в други обекти. Тръмп твърди, че Зеленски му казал, че "вероятно" Украйна ще се съобрази с молбата. Американският държавен глава обаче призна и, че САЩ мислят за забрана за износ на дизел.

Trump:



I told Zelensky, "You gotta take it easy on the refineries."



There are other things he can do. pic.twitter.com/WLCjAh2c6o — Clash Report (@clashreport) September 27, 2026

Междувременно Русия засипа с авиобомби втория по големина украински град Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм, че има 15 ранени, сред тях 5 деца. Бомбите са попаднали в район "Салтивски" на града, щети има по 10 сгради. Район "Киевски" също е пострадал - а военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов съобщава за 16 ранени, сред които 8 деца.

ОЩЕ: 645 дрона над Русия и удар по водеща рафинерия, Украйна пак вади тела изпод отломките (ВИДЕО)