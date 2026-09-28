Над 5000 км² разлика между реалността и твърденията на Русия за пробив в Украйна (КАРТИ)

Висши руски военни продължават да преувеличават мащаба на настъплението на армията на диктатора Владимир Путин в Украйна като част от непрекъснатите усилия на Кремъл в рамките на когнитивната война да представят украинската отбрана като разпадаща се и да отвлекат вниманието от украинското настъпление на север от Лиман (операция "Вивалди"). Последните подобни примери са фалшивото "обграждане" на Добропиля, северно от Покровск, както и преувеличен напредък в северната част на Сумска област, а преди това в Купянск.

Припомнете си:

Само че реалността, изглежда, сериозно се разминава с представите в главите на руските командири и на пропагандата на Кремъл. Френският военен анализатор и OSINT-наблюдател (работещ с отворени данни) Клеман Молен, придобил широка разпознаваемост с детайлното си проследяване на войната в Украйна и други съвременни въоръжени конфликти, изчислява, че тази разлика се измерва с цели 5000 квадратни километра през тази година. "През 2026 г. Русия едва отбеляза напредък в Украйна, но продължи да актуализира официалните си карти и териториални претенции. Това води до разлика от над 5000 км² между реалността и това, което Русия претендира", пише той в профила си в X вечерта на 26 септември.

Операция "Вивалди": нови освободени земи

В посока Лиман руските медии все още посочват, че контролират Святогорск, северозападно от Лиман, докато фронтовата линия се намира на 30 км източно. Руските доклади сочат, че армията на Путин също така контролира Лиман, което не е вярно.

🔹In the Lyman direction, Russian media still control Sviatohirsk, while the frontline is 30km east (deepstate not updated yet).



-> They claim they control Lyman

-> Most of Russian telegram channels updated their maps pic.twitter.com/HzOm1956Sh — Clément Molin (@clement_molin) September 26, 2026

След анализа на Молен има и нова актуализация във връзка с продължаващата операция "Вивалди" - Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са освободили Ридкодуб, Ново и Катериновка, а също така са възстановили контрола в района на Новомихайливка и Липово, съобщава украинската мониторингова група DeepState, свързана с военното разузнаване на Украйна. Площта на освободените територии е 40,7 км², гласи информацията. После Трети армейски корпус на Украйна потвърди данните и уточни, че става въпрос за третата фаза на операция „Вивалди“. Командирът Андрий Билецки заяви, че е била възвърната повече площ от първоначално съобщеното - още 51 км², с което общата площ, върната от Украйна от началото на настъплението, достига 176 км². Корпусът твърди, че руската страна е понесла загуби от 2000 души и са взети над 250 военнопленници. Според него за пробиване на укрепените позиции са били използвани роботизирани "камикадзе" БТР-60.

❗️Ukraine’s 3rd Army Corps says the third phase of Operation Vivaldi liberated Nove, Ridkodub and Katerynivka and restored control over Karpivka and Novomykhailivka. Commander Andrii Biletskyi said another 51 km² was retaken, bringing the total since offensive operations began to… pic.twitter.com/rwPyqmvGk7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Появи се и видео, показващо как един такъв БТР-60 на Трети армейски корпус на ВСУ обстрелва руска крепост на север от Ново.

Селата Ридкодуб, Ново и Катериновка са разположени едно до друго на север от Лиман в Донецка област. Наблизо се намират и селата Новомихайловка и Липово.

A Ukrainian soldier in liberated Shandryholove, Lyman direction, where the 66th Mechanized Brigade continues its role in Operation Vivaldi. #Ukraine pic.twitter.com/b1RBZcLj9P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Донбас, Запорожие и Харковска област: балансът на силите

В посока Вовчанск, Харковска област, руснаците твърдят, че обграждат обширна територия и че са на... 20 км пред актуалната линия на фронта. Няма обаче нито една актуална геолокализация, която да показва това, няма и обкръжаване, посочва Молен.

В Купянското направление руските сили все още не контролират града, година след като самият Путин обяви, че това е факт - и се оказа, че не е вярно. В руските карти, актуализирани от Z-каналите, пропагандистите са забравили да отбележат последните украински контраатаки край Дворична, северно от Купянск. Преувеличават и територията, която контролират по цялата фронтова линия в този сектор, смята анализаторът на независими данни.

🔹In the Kupiansk direction, they still control the city a year after Putin announced they did (which was not the case)



-> They forgot to map recent Ukrainian counter-attacks near Dvorichna

-> They overstate what they control on all the frontline pic.twitter.com/3sNz0BED18 — Clément Molin (@clement_molin) September 26, 2026

Още: Още данъци в Русия за война: Песков се разсейва да каже. Украйна напредва със своите балистични ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Донбас руснаците твърдят, че контролират както Константиновка, така и Добропиля, и че се намират на запад от Краматорск, на 18 км пред украинските сили. Всеки ден се появяват обаче видеоклипове, показващи украинските войски в северната част на Константиновка. Твърдението, че руските сили са обградили Добропиля, също не е вярно, показват геолокализирани кадри.

В посока Запорожие руснаците са нанесли на картите си, че са на 16 км "навътре" в украинските линии почти навсякъде. Забравили са обаче за контраатаките на ВСУ там и всъщност не са обградили, нито контролират част от Орехов.

🔹In the Zaporizhzhia direction, they are 16km ahead of Ukraine nearly everywhere.



-> They forgot the counter-attacks

-> They encircle and control part of Orikhiv pic.twitter.com/gJj8AG3pDn — Clément Molin (@clement_molin) September 26, 2026

Още: Русия дава 20 млн. долара за главата на Мадяр