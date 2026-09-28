Виктор Божинов с призив за радикални промени: Българското кино се управлява от удобни чиновници

Режисьорът Виктор Божинов написа дълга публикация в своя Facebook профил, в която споделя личните си наблюдения за състоянието на родната филмова индустрия, няколко дни след края на фестивала "Златна роза" 2026. Още преди финала на филмовия форум Божинов написа, че целият екип на сериала "Мамник" е решил да бойкотира "Златна роза", защото не желае да бъде "параван". По думите му е имало предварителни уговорки кой сериал да спечели наградата и затова е решил да не представя продукцията пред публиката и специалистите във Варна.

Днес Божинов продължава темата, като дава пример за филм, който миналата година на е бил допуснат до конкурсната селекция на "Златна роза" с аргументите, че "няма художествени качества". След това същият филм спечели наградата за най-добър филм на София Филм Фест 2026 и в крайна сметка бе допуснат до тазгодишния фестивала "Златна роза" и дори получи наградата на град Варна. Става дума за "Жени извън употреба" на режисьора Александър Косев.

Божинов посочва, че нещо подобно се е случило с ретро епизодите на сериала "Вина": "Просто не бяха допуснати до конкурс с аргумент, че вече е излъчван, а наградите трябвало да поощряват неизлъчвани заглавия. Всъщност, всичко беше предварително решено и ние просто пречим! Тази година всички сериали бяха излъчвани, но ние пак се оказахме трънче за предварителната уговорка! И дайте да не се заблуждаваме, че нещо зависи от журито!", пише Божинов.

Кой пише правилата

Виктор Божинов казва, че в последната година Национален филмов център (НФЦ) се опитва да припише на родната филмова индустрия успехите на чужди филми с чужди автори, за които България е интересна и те поглеждат към нея достатъчно талантливо, че да направи впечатление там, където родното кино мечтае да бъде. "Такъв е филмът, който бе определен да представя България за Оскарите, и за да се затвърди всичко това, същото заглавие получи и голямата награда "Златна роза"'26 в опит да стане "още по-български", пише Божинов, визирайки "Мечтаното приключение" на Валеска Гризебах, който е заснет в България с главни актьори българи, но е с минимално копродуцентско участие. Според режисьора на "Под прикритие" основните креативни позиции и отговорности не са на български автори и това влиза в противоречие с изискванията на Американската филмова академия.

Снимка: БНТ

В изискванията за номинация за "Оскар" за най-добър международен филм пише, че креативният контрол трябва да бъде в ръцете на гражданите или живущите в държавата, която предалага филма. За копродукции, какъвто е случаят с българското предложение, държавата, която подава предложението, трябва да докаже, че по-голямата част от участващите професионалисти и продуцентски компании са от същата държава или оперират в нея.

От Американската филмова академия гледат каква е националността (или в коя държава живее) на режисьора, сценариста, продуцентите и другите професионалисти на ключови позиции, локацията или националността на продуцентските компании и в коя страна се е случвал основният процес за вземане на творчески решения.

"Големият въпрос е защо НФЦ възприема такъв приоритет, за който е нужна промяна на статута на "Златна роза" с вътрешна заповед, която допуска до участие на национален фестивал филми без никакво участие на основните автори и правоносители. Може би създаваните у нас филми с финансиране от НФЦ, респективно държавата, не струват?!", пише Божинов. Той припомня, че през 2021 г. бяха приети поправки в ЗФИ (Закон за филмовата индустрия) и ППЗФИ, които увеличиха значително финансирането за създаване на родни филми. "Целта беше да се развият паралелно двете основни направления – фестивални и филми, които са способни да достигат и до по-широка аудитория – това пишеше в мотивацията на измененията.", пише режисьорът.

Все по-малко зрители за БГ филми

По думите му през 2025 г. в разпространение са излезли 10 пълнометражни игрални филма, създадени с държавно финансиране. "За тях същата държава е похарчила 5 543 334 лв. Зрителите на тези заглавия са 81 525. Приходите от тези заглавия са 516 815 лв. Общата гледаемост за годината на БГ филми, включвайки всички "частни филми", е 703 032 зрители и приход 4 407 453 лв. Това означава, че държавата е инвестирала в около 10% от резултатите.", пише Божинов.

Още: Алена Вергова срещу Захари Бахаров в новия български филм "Дълговете на инспектора"

Той продължава анализа си и за настоящата година, като казва, че до момента на екран са излезли само 4 филма, финансирани от НФЦ. "Зрителите на тези 4 филма са общо 25 863. Приходите от тях са 139 561 евро. Общият бюджет, с който са създадени тези филми, е 2 585 000 лева.". Според Виктор Божинов тези цифри ясно показват, че поставените задачи далеч не се осъществяват, напротив – интересът към филмите, финансирани от НФЦ, спаднал драматично и клони към изчезване!".

Снимка: Actualno.com

Режисьорът на едни от най-популярните български телевизионни сериали през последните години заключава, че новите филми са с далеч от убедително представяне на международни фестивали, с малки изключения. Според него, когато има все пак някаква селекция, се придава ПР тежест, сякаш се случва нещо изключително. "Да, някои получиха и важни награди, но надценяването на тези резултати не може да прикрие фактите – държавата налива сериозни средства, но ефектът е далеч от задоволителен, а НФЦ се "оправдава" с чужди успехи!".

Според Божинов всеки опит за създаване на Национален съвет за кино към Минитерството на културата умишлено се проваля, тъй като той би пречил на принципите, чрез които в момента се управляват процесите в сектора. А "отчаяната надпревара за награди се обяснява с факта, че те дават сериозно предимство в сесиите за финансиране. За това борбата е "безмилостно жестока".

Божинов отбелязва и факта, че съществуват доста филми, които са получили финансиране, но "май никога няма да бъдат официално разпространени, въпреки договорите си с агенцията" и припомни, че някои филми "минават" с една фестивална прожекция, което не е реално киноразпространение.

"Голата истина е, че си мислихме, че промените в нормативната уредба ще доведат до развитие, то се оказва, че целта била да се овладее администрирането на финансите, което да дава предимство на определени "колеги"! Същото като преди, с други физиономии!", пише Божинов и призовава българското кино да се ръководи от хора с визия и разбиране, не от удобни чиновници".