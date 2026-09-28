Затварят на интервали едното платно на пътя София - Кулата

В следващите три дни - на 29 и 30 септември и на 1 октомври, за монтаж на греди на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна, ще се променя организацията на движение при 397-и км на път I-1 София - Кулата в област Благоевград. При изпълнение на планираните дейности, между 8 ч. и 17 ч. поетапно на пет интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София, при скорост до 50 км/ч. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Още: Промени в движението в тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но строителните дейности са необходими за реализирането на инфраструктурния проект и осигуряване безопасността на движение. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Още: Временно спират движението в лента на тунел на АМ “Струма“