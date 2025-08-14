Войната в Украйна:

В Черна гора е ден на траур за загинал при пожар войник

14 август 2025, 17:26 часа 103 прочитания 0 коментара
В Черна гора е ден на траур за загинал при пожар войник

В Черна гора днес е обявен ден на траур заради смъртта на войника Деян Божович, загинал при акция за оказване на помощ при пожар. Нови пожари в страната днес няма, но продължават да са активни по-рано разгорелите се, включително няколко в околностите на столицата Подгорица, които все още са активни. Това съобщиха от черногорската Дирекция за защита и спасяване, цитирана от Радио Свободна Европа.

Пожариет при Подгорица са под контрол, но през нощта огънят е застрашил няколко населени места.

Активни са също пожарите във втория по големина град Никшич, в Данилоград, Централна Черна гора и Биело поле, Северна Черна гора.

Още: Куче гаси пожар в Черна гора (ВИДЕО)

Щетите ще бъдат оценени, след като всички пожари бъдат локализирани, заяви началникът на Дирекцията за гражданска защита и намаляване на риска от бедствия Любан Тмушич. 

От полицията съобщиха, че двама малолетни - на 13 и 14 години - са се опитали да запалят снощи огън в квартал „Сити Кварт“ в Подгорица. По-рано полицията заподозря тийнейджър, че е подпалил имота на родителите си в Кучи, близо до Подгорица. Други двама души бяха арестувани за подпалване на пожар, като единият е косовски гражданин. Украински гражданин беше глобен за палене на огън на открито близо до адриатическия курорт Сутоморе.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаква се в Черна гора да пристигнат два хеликоптера на Обединените арабски емирства, които да се включат в борбата с огнената стихия. В момента черногорските пожарникари са подкрепени от унгарски хеликоптер, екип от 50 души от Австрия с 15 автомобила, хеликоптер от Сърбия и от Босна. Очаква се пристигането на екип от Швейцария.

Черна гора гори, страната иска международна помощ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Пожари Черна гора ден на траур информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес