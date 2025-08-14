В Черна гора е ден на траур за загинал при пожар войник

В Черна гора днес е обявен ден на траур заради смъртта на войника Деян Божович, загинал при акция за оказване на помощ при пожар. Нови пожари в страната днес няма, но продължават да са активни по-рано разгорелите се, включително няколко в околностите на столицата Подгорица, които все още са активни. Това съобщиха от черногорската Дирекция за защита и спасяване, цитирана от Радио Свободна Европа.

Пожариет при Подгорица са под контрол, но през нощта огънят е застрашил няколко населени места.

Активни са също пожарите във втория по големина град Никшич, в Данилоград, Централна Черна гора и Биело поле, Северна Черна гора.

Щетите ще бъдат оценени, след като всички пожари бъдат локализирани, заяви началникът на Дирекцията за гражданска защита и намаляване на риска от бедствия Любан Тмушич.

От полицията съобщиха, че двама малолетни - на 13 и 14 години - са се опитали да запалят снощи огън в квартал „Сити Кварт“ в Подгорица. По-рано полицията заподозря тийнейджър, че е подпалил имота на родителите си в Кучи, близо до Подгорица. Други двама души бяха арестувани за подпалване на пожар, като единият е косовски гражданин. Украински гражданин беше глобен за палене на огън на открито близо до адриатическия курорт Сутоморе.

Очаква се в Черна гора да пристигнат два хеликоптера на Обединените арабски емирства, които да се включат в борбата с огнената стихия. В момента черногорските пожарникари са подкрепени от унгарски хеликоптер, екип от 50 души от Австрия с 15 автомобила, хеликоптер от Сърбия и от Босна. Очаква се пристигането на екип от Швейцария.

