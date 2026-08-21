Полицейска акция извън контрол: Балкон рухна под краката на униформени (ВИДЕО)

Операция на американската полиция буквално излезе от релсите, след като балкон рухна под краката им при опит да арестуват заподозрян. Униформените се били подредили пред входната врата на апартамент на втория етаж, когато дървената тераса под тях се срива. Седем полицаи са ранени. Хубавата новина е, че в крайна сметка заподозрянният е бил арестуван.

🤦‍♂️ A U.S. operation literally went off the rails: nine officers crashed to the ground with a collapsing balcony while trying to arrest a suspect



The officers had lined up outside a second-floor apartment door when, just seconds later, the wooden balcony gave way beneath them.… pic.twitter.com/r1Ct3yIYAO — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Според NBC News униформените е трябвало да арестуват 26-годишния Джейкъб Муньос, който е бил осъждан за притежание на детска порнография и е бил вписан в регистъра на сексуалните престъпници в Мисури след освобождаването си от затвора.

Медията съобщи, че Муньос е бил обвинен в това, че е престанал да се отчита пред служителя, отговарящ за условното му освобождаване, което е довело до издаването на заповед за ареста му. По информация на изданието, той не е бил в апартамента, когато служителите са пристигнали, но по-късно се е предал на властите.