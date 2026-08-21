Всъщност имаме план как икономиката да расте по-бързо от дълга

Думите от заглавието са на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и той ги каза предвид поредната исторически невероятно висока граница, която премина дългът на САЩ като размер. Ванс не пропусна да каже, че управлението на Тръмп наследило този дълг и тенденцията от Джо Байдън - ОЩЕ: Тръмп да му мисли с трилионите: Държавният дълг на САЩ скочи до поразителни размери

"Всеки ден го поправяме", продължи Ванс - поправяли това, че от Байдън насам американският дълг растял по-бързо, отколкото американска икономика:

JD Vance:



We actually do have a plan to get the economy growing faster than the debt.pic.twitter.com/r3emaSXEAj — Clash Report (@clashreport) August 20, 2026