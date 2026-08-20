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Латвия официално: Навлезлият дрон е украински

20 август 2026, 16:09 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Латвия официално: Навлезлият дрон е украински

Въоръжените сили на Латвия обявиха официално днес, че дронът, свален при акция на НАТО в латвийското въздушно пространство в петък, 14 август, е украински. Това е поредният инцидент в съседни държави, дължащ се на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Украински военни дронове, насочени към Русия, се отклониха в балтийския регион няколко пъти тази година, като бе обявявана и въздушна тревога. 

Италиански изтребител от силите на НАТО, разположени в Балтика, свали дрона, който навлезе във въздушното пространство на членуващата в НАТО и ЕС Латвия по време на атаки на украинските сили срещу руски пристанища, бе обявил Алиансът, информира Ройтерс. 

Латвийската армия каза днес, че дронът в района на Балви е навлязъл откъм Беларус, най-вероятно в резултат от намесата на руските средства за радиоелектронна война. 

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В петък латвийските военни първоначално оповестиха, че не са идентифицирали откъде е дошъл дронът и чий е той. 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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