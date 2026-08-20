Доживотен затвор за престъпления срещу околната среда въвежда балканска държава

До доживотен затвор и 50 милиона евро глоби за компаниите предвиждат изменения в наказателния кодекс на Хърватия за престъпления срещу околната среда. Това обяви днес хърватският министър на правосъдието Дамир Хабиян, цитиран от "Индекс". Въвежда се и нова категория престъпление - екоцид.

Той съобщи това по време на извънредно заседание на парламента днес, свикано по призив на опозицията заради незаконното депониране на опасни отпадъци край град Госпич, Западна Хърватия.

По думите му още през май 2025 г. е формирана работна група, която да разгледа измененията в наказателния кодекс, отнасящи се до транспониране на директива за защита на околната среда в наказателното право. Част от измененията се отнасят до въвеждане на нов член в наказателния кодекс, който дефинира т.нар. екоцид - "особено тежко наказуемо действие срещу околната среда".

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За това престъпление се предвижда минимално наказание лишаване от свобода за 10 години, докато най-високото наказание е доживотно лишаване от свобода.

Хабиян отбеляза, че тези престъпления няма да имат давност. "Защото при такива престъпления, когато имаме престъпление срещу околната среда, съответно замърсяване на земята или водата, последиците от това престъпление могат да бъдат видими и след няколко десетилетия. И затова е важно тези престъпления да нямат давност", заключи той.

Министерството на правосъдието обмисля и изменения в закона за отговорността на юридическите лица при извършени престъпления срещу околната среда. Глобите за компании към момента са до 20 милиона евро, или 25 милиона евро, ако става въпрос за сдружаване с цел престъпление. С измененията глобата ще може да стига до 50 милиона евро.

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