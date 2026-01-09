Стрелба без заповед и без командирите да знаят: Какво се крие зад датската военна директива

Датските войници трябва да открият огън дори без заповед, ако американските войски се опитат да превземат Гренландия със сила. Това сочи директива от март 1952 г., за която Министерството на отбраната на Дания потвърди, че остава в сила.

Войниците трябва да влязат в бой без да чакат заповеди, ако някой нахлуе в датска територия. Това с пълна сила важи за американските войски при евентуален опит да се превземе Гренландия.

Постоянната заповед изисква датските военни "незабавно да преминат в бой" срещу всяка атака на датска територия, без да чакат заповеди, дори ако командирите не са запознати с обявяването на война, съобщиха Командването и Министерството на отбраната, пише Евронюз.

Напрежението около Гренландия

Директивата привлече вниманието, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши да поеме контрола над Гренландия ако е необходимо със сила, описвайки арктическата територия като жизненоважна за американската национална сигурност.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви тази седмица, че военен опит за завземане на Гренландия - автономна територия в рамките на Кралство Дания, би отбелязал края на НАТО.

"Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко свършва", каза Фредериксен пред датската телевизия TV2 в понеделник.

"Тоест, включително нашия НАТО и по този начин сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война", допълни тя.

Правителствата както на Дания, така и на Гренландия, отхвърлят предложенията на Тръмп за закупуване или завземане на острова.

Директивата от 1952 г.

Директивата от времето на Студената война през 1952 г. гласи, че атакуващите сили трябва да реагират без колебание и няма нужда да искат разрешение.

Арктическото командване - военният орган на Дания в Гренландия, ще прецени дали дадена ситуация представлява нападение, съгласно действащите процедури.

Директивата е създадена след нападението на нацистка Германия срещу Дания през април 1940 г., когато е имало частичен срив в комуникациите и много военни части не са знаели как да реагират, пише в Националната енциклопедия на Дания.

Заповедта гарантира, че военните сили ще влязат в бой при атака, без да е необходимо да се дават конкретни команди.

Войските са инструктирани да се съпротивляват с всички налични средства и да игнорират съмнителни заповеди, които биха могли да дойдат от компрометирани власти.

Правилото е част от по-широкото законодателство на Дания в областта на отбраната и не е новосъздадено, но е потвърдено като напълно приложимо за отбранителната позиция на Гренландия.

Източник: Getty Images

Подготвя се среща на високо ниво

Междувременно Дания приветства срещата със САЩ следващата седмица, за да обсъдят подновения натиск на Тръмп Гренландия да премине под контрола на САЩ.

"Това е диалогът, който е необходим, както беше поискано от правителството и властта в Гренландия", заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен пред датската телевизия DR в четвъртък.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че среща за Гренландия ще се проведе следващата седмица, без да дава подробности за времето, мястото или участниците.

"Не съм тук, за да говоря за Дания или военна интервенция. Ще се срещна с тях следващата седмица, тогава ще проведем тези разговори с тях", коментира Рубио.

Правителството на Гренландия е заявило пред датската обществена телевизия DR, че Гренландия ще участва в срещата между Дания и САЩ, обявена от Рубио.

"Нищо за Гренландия без Гренландия. Разбира се, че ще бъдем там. Ние сме тези, които поискаха срещата", заяви министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Моцфелд пред DR.

Остров Гренландия, 80% от който се намира северно от Северния полярен кръг, е дом на около 56 000 души, предимно инуити.