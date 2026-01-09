Любопитно:

09 януари 2026, 10:01 часа 211 прочитания 0 коментара
Обрат с цената на петрола заради Венецуела и Иран

Цената на петрола нарасна за втори пореден ден в днешната азиатска търговия, заради несигурността около доставките от Венецуела и нарастващите опасения за нивата на добивите в Иран, предаде Ройтерс. "Пречките при доставките на санкционираните барели и стабилните сигнали за търсенето изглежда противодействат на свръхпредлагането през 2026 г., поне засега“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova и допълни, че ескалацията на геополитическото напрежение допринася за настоящия импулс в цените на петрола.

Цените

Котировките на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, наддадоха с 40 цента или 0,7 на сто до 62,39 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна с 35 цента или 0,6 на сто до 58,11 долара за барел.

И двата фючърса се повишиха с повече от 3 на сто вчера, след два поредни дни на понижения. Ако тенденцията се запази до края на деня, се очаква цената на Брент да отбележи седмичен ръст с 2,7 на сто, а на американския сорт - с 1,4 на сто.

Цените на петрола поеха нагоре, след като в края на миналата седмица при американската военна операция във Венецуела бе задържан президентът Николас Мадуро. В последствие президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще контролират петролния сектор на южноамериканската страна.

Гражданските протести в Иран, който е важен петролен производител в Близкия изток, наред с опасенията от разширяване на войната между Русия и Украйна, която може да засегне руския износ на петрол, също допринесоха за увеличаване на опасенията относно предлагането, посочва Ройтерс.

"Скокът в цените се дължи главно на твърдението на Тръмп, че ще контролира износа на петрол от Венецуела, което може да доведе до увеличение на цените в сравнение с предишните продажби с отстъпка“, заяви Тина Тенг, пазарен стратег в Moomoo ANZ.

Според източници, запознати с въпроса, петролната компания Chevron, глобалните търговски къщи Vitol и Trafigura, както и други компании са проявили интерес към износа на суров петрол от Венецуела.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
