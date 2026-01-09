Протестите в Иран се разраснаха драстично, рядко използван ход на режима говори за паника (ВИДЕО)

Протестната дейност в Иран се разрасна драстично както по честота, така и по мащаб на 8 януари спрямо ден по-рано, включително в големи градове като столицата Техеран и в северозападната част на Ислямската република. Вчера протестиращите организираха поне 156 демонстрации в 27 от общо 31 провинции, което е почти двойно повече от броя на протестите, регистрирани на 7 януари, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), следящ изкъсо събитията. Отделните протести също са много по-солидни като мащаб от тези преди 8 януари - включваха 60 средноголеми протеста (с над 100 участници) в цялата страна.

Демонстрантите подпалваха правителствени сгради, обекти на местната власт и полицейски станции в редица градове: Истинска революция в Иран: Стотици градове въстанаха, протестиращи палят правителствени сгради (ВИДЕО).

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که ساختمان فرمانداری مانه و سملقان در شهر آشخانه در استان خراسان شمالی، شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، آتش گرفته است. pic.twitter.com/DmwvZE6whI — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 7, 2026

روستای آب انار؛

«این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده» pic.twitter.com/GNwYZ8RISv — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 7, 2026

Рядко срещана мярка: Иранската революционна гвардия се намеси

Режимът на аятолах Али Хаменей вероятно е преценил, че тези протести представляват изключително сериозна заплаха за сигурността и за оцеляването на властта - съответно е засилил репресиите. Аятоласите предприеха рядката стъпка да използват сухопътните сили на Иранската революционна гвардия за потушаване на демонстрациите в поне една провинция - Керманшах, където живеят много кюрди, а вероятно и в други региони. Силите на корпуса „Наби Акрам“ в квартал Дарех Дереж в Керманшах са обстреляли граждани с полутежки оръжия, твърди организацията за защита на човешките права Hengaw.

Iranian state media claim "radical groups" are torching police stations and vehicles in Tehran. Early reports say security forces have begun using live fire. Attacks on military and police personnel are now being reported in multiple provinces. This is going to be a long night in… https://t.co/F4NYR5vTph pic.twitter.com/zaRa0ajhSH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026

Това е рядко срещана мярка - властта разположи сухопътните сили на Революционната гвардия само веднъж по време на протестите след смъртта на Махса Амини, започнали през 2022 г., в райони, населени с кюрди. Режимът има склонност да разчита най-вече на полицията и паравоенните сили "Басидж" за управление на социалните вълнения и потушаване на протестите. Властта поддържа елитни подразделения на "Басидж", които са специализирани в контролиране на тълпи и репресии, и ги активира, когато протестите ескалират значително.

Още: "Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)

Властта на аятоласите разчита на сухопътните сили на Революционната гвардия в най-екстремни обстоятелства, при които режимът има склонност да разглежда протестите като бунт, а не като събирания на недоволни граждани. Сухопътните сили на гвардията са последната линия на отбрана на режима срещу граждански вълнения и затова използват екстремни нива на сила, за да потушат демонстрациите, отбелязва ISW.

Използването им в Керманшах и съобщенията за жертви там сочат, че режимът разглежда протестите в провинцията като въстание, а не като бунтове или протести.

Припомняме, че вълната от демонстрации започна с търговски стачки (такива продължават) на 28 декември заради рязкото обезценяване на местната валута риал и поскъпването на живота в Иран. Впоследствие недоволни граждани от всички провинции започнаха да излизат по улиците и площадите с призиви за сваляне на теократичната власт и за завръщане на престолонаследника в изгнание Реза Пахлави - син на последния шах, който бе свален при Иранската революция от 1979 г.

Още: Магазини и пазари в Иран масово затвориха в обща стачка, принцът в изгнание подгря нови протести (ВИДЕО)

A banner of slain IRGC Quds Force commander was set on fire during protests in Tehran's northern district of Qeytarieh on Thursday evening, a video obtained by Iran International shows.pic.twitter.com/aH9e6UFTSQ — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Норвежката правозащитна организация Hengaw твърди, че двама членове на сухопътните сили на Революционната гвардия са били убити по време на протестите в град Керманшах на 8 януари, позовавайки се на иранските държавни медии. Смъртта на войниците е нещо, което трябва да се отбележи, защото тези лица са от военните сили, а не от полицията, и би трябвало да са по-способни да се защитят. Не е ясно какво е причинило смъртта им, но това показва, че сблъсъците между протестиращите и силите за сигурност са станали особено интензивни в Керманшах.

Използването на сухопътните сили обаче може да е признак за ограничения в капацитета на силите за сигурност, както и за промяна в начина, по който режимът възприема протестите. Бързото разрастване на демонстрациите по пространство и мащаб може да е надхвърлило способността на полицията и "Басидж" да покрият всеки протест. Липсата на човешки ресурси в тези структури би наложила на режима да използва сухопътните сили на Революционната гвардия, за да продължи да потиска продължаващите демонстрации.

Още: Тръмп: САЩ ще нанесат много тежък удар на Иран, ако бъдат убити протестиращи (ВИДЕО)

Арестувани са членове на силите за сигурност, отказали да стрелят по протестиращи

На 8 януари режимът арестува няколко членове на силите за сигурност, които според Hengaw са отказали да изпълнят заповеди да стрелят по протестиращи. Това е единственият случай, наблюдаван от ISW, в който силите за сигурност отказват да изпълнят заповеди към този момент. Ако обаче тази тенденция се разшири, това може да доведе до сериозни ограничения в капацитета, които допълнително да ограничат способността на режима да потиска протестите, анализира мозъчният тръст.

Свързаните с Революционната гвардия медии съобщиха вчера, че член на Командването за правоприлагане е починал от нараняване с нож, което е получил по време на служба, докато се е опитвал да спре протестиращи в Малард (край Техеран). Протестиращите са убили двама офицери от командването по време на протестите в провинциите Лордеган и Чахармахал и Бахтиари, както и неизвестен член на силите за сигурност в Малекшахи, провинция Илам. Иранският режим може да използва смъртта на членове на силите за сигурност като оправдание за засилване на потискането на протестиращи, гласи оценката на експертите от ISW.

Още: Протестите в Иран: Режимът стреля по гражданите, иракски милиции помагат (ВИДЕО)