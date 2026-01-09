Любопитно:

09 януари 2026, 08:27 часа 406 прочитания 0 коментара
Проф. Тагарев не очаква сблъсък между САЩ и Европа заради Гренландия

Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа. Към момента няколко европейски лидери се събраха и направиха декларация, в която се казва, че трябва да се спазва световния ред. Този коментар направи бившият военен министър проф. Тодор Тагарев в ефира на Нова телевизия относно намерението на САЩ да изпрати военни в Гренландия.

Той обясни и че НАТО е създаден от САЩ и те предоставят много голяма част от военните способности на НАТО. По думите му, ако Америка излезе или по-някакъв начин увеличат значително военното си присъствие в Гренландия, то НАТО няма как да продължи да съществува в този си вид и ще се търсят други конфигурации. „Говори се за европейско НАТО. Европа инвестира много в отбрана, за да гарантира сигурността си“, каза проф. Тагарев. И подчерта, че терминът "европейско НАТО" е условен, тъй като Канада не е европейска държава, а Турция, макар да се счита за европейска, не е член на Европейския съюз.

"Европейските държави също засилват своето военно присъствие, но не за да неутрализират американското, а за да допринесат за сигурността в арктическия регион", обясни Тагарев.

Той подчерта, че Гренландия става все по-значима зона заради климатичните промени и топенето на ледовете.

Припомняме, че ЕС проучва възможен отговор за заплахите на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия, като дори загатна за използването на военна сила. Официалните лица в Брюксел приемат, че рискът е реален, и обмислят четири основни варианта. 

Виолета Иванова
