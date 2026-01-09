Спорт:

Подаваме по-лесно сигнали към Столична община: CallSofia ще се модернизира

От Столична община (СО) обявиха, че започват модернизация на платформата за подаване на сигнали за нередности в столицата, която живущите в София активно използват през последните години. Това се явява основният канал, чрез който жителите на София подават сигнали и получават информация за решаването на забелязаните от тях проблеми. "Инициативата се реализира от екип на общинската администрация с участието на външни експерти и е част от по-широките усилия на общината за модернизация на дигиталните услуги и подобряване на обслужването на гражданите.", се казва в съобщение на официалния сайт на СО.

Всички, които са подавали сигнали през платформата, знаят, че съществуват специфични проблеми, с които всеки се сблъсква, за да публикува своя сигнал, така че от подобрения категорично има нужда.

Какви ще са подобренията в платформата CallSofia

Снимка: БГНЕС

В краткосрочен план:

● улесняване и ускоряване на подаването на сигнали чрез по-интуитивен и достъпен потребителски интерфейс;

● повишаване качеството на подадените сигнали чрез по-точна локализация, ясна категоризация, възможност за агрегиране и по-добро насочване към отговорните звена;

● по-голяма прозрачност за гражданите чрез по-ясна и разбираема информация за статуса на всеки сигнал и етапите на неговата обработка;

● оптимизиране на работата на операторите на CallSofia чрез подобрения във вътрешните процеси и функционалностите на системата;

● по-добра управленска информираност чрез усъвършенствана отчетност и по-пълна картина за натовареността и движението на сигналите.

В дългосрочен план:

От Столична община казват, че екипът разработва и предложения за дългосрочни подобрения в процесите и техническата архитектура на системата. "Целта е устойчиво съкращаване на времето за реакция, по-добра координация между ангажираните общински звена и по-надеждна обратна връзка към гражданите за предприетите действия.", пише на сайта на СО.

Оптимизацията на CallSofia се вписва в по-широкия процес на дигитална трансформация на Столичната община, който включва развитие на електронни административни услуги, по-добра интеграция между информационните системи, по-ефективно използване на данни за управленски решения и по-лесен достъп на гражданите до информация и услуги.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Столична община сигнали CallSofia
