Сериалът "Гувернантката" с Фран Дрешър е вдъхновен от реален случай (ВИДЕО)

Кой би предположил, че култовият сериал "Гувернантката" е вдъхновен от истинска случка между Фран Дрешър и 12-годишно дете? В новата си корица за списание "PEOPLE" 68-годишната актриса разказва открито за хитовия ситком, излъчван между 1993 и 1999 г. В сериала тя играе гувернантката Фран Файн - изключително стилна, дръзка жена от Куинс, Ню Йорк, наета да се грижи за три деца от богатия квартал Ъпър Ийст Сайд.

Снимка: The Nanny/Facebook

Идеята за сериала се ражда по време на пътуване до Лондон, където Дрешър била на гости на своята приятелка, супермодела Туиги. Тъй като Туиги и съпругът ѝ работели, Фран прекарала деня с тяхната тогава 12-годишна дъщеря, разхождайки я из града. В един момент момичето се оплакало, че новите ѝ обувки я убиват. Вместо да я прибере у дома, Дрешър ѝ дала типичен за Куинс моден съвет - просто да настъпва отзад обувките и да ги "разноси".

Още: Дисни обяви актьорите в игралната версия на "Рапунцел" (СНИМКИ)

Този на пръв поглед дребен момент оставил силно впечатление у актрисата. Тя осъзнала, че между възрастния и детето се е създала необичайна връзка - не типичната грижовна роля, а по-скоро комична и егоистична динамика, в която тя мислела повече за собственото си следобедно удоволствие, отколкото за удобството на детето. Именно тази нестандартна връзка станала основата на бъдещия сериал.

Снимка: The Nanny/Facebook

Истинският пробив дошъл малко по-късно, когато Дрешър се оказала седнала до президента на CBS Джеф Сагънски в самолет. Вместо да се колебае, тя решила да използва момента и смело го заговорила за работа. Той се съгласил на среща, а Фран трябвало спешно да оформи идеята си.

Тя се обадила на тогавашния си съпруг и сценариен партньор Питър Марк Джейкъбсън и му предложила концепция - съвременен прочит на "Звукът на музиката", но вместо Джули Андрюс, тя да застане на вратата като детегледачка. Джейкъбсън веднага разпознал потенциала и двамата представили идеята на CBS. Дори без завършен логлайн (бел. ред.: много кратко описание на историята на филм, сериал или книга) сериалът бил одобрен на място.

Още: Джулия Робъртс за своя култова роля: Мислех, че е най-глупавото нещо на света

Десет години след края на "Гувернантката" през 1999 г. Дрешър и Джейкъбсън създават нов сериал - "Щастливо разведени", вдъхновен от собствения им живот. След края на брака им Питър се разкрил като гей, а с времето двамата изградили още по-силна връзка. "Ние сме сродни души", споделя Дрешър, като казва, че цени факта, че има "гей бивш съпруг". Сериалът се излъчва от 2011 до 2013 г.

Днес Фран Дрешър продължава да се радва на огромната любов на публиката. Тя споделя, че хората все още я спират всеки ден, за да ѝ кажат колко много обичат "Гувернантката". "Чувствам се изключително благословена. Хората са обсебени от този сериал", казва тя.

Още: Рей Скайуокър се завръща в "Star Wars", а Дейзи Ридли обещава впечатляващо продължение

В момента Дрешър може да бъде видяна и на големия екран във филма "Marty Supreme", където играе майката на героя на Тимъти Шаламе.