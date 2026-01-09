Русия изстреля "Орешник" по Украйна като отмъщение за измислената атака по резиденция на Путин (ВИДЕО)

В нощта на 9 януари (от 19:30 ч. на 8 януари) руските въоръжени сили са нанесли комбиниран удар по ключови инфраструктурни съоръжения в Украйна, използвайки ударни дронове и ракети, изстреляни от сушата и морето. Основната посока на удара е бил регионът на столицата Киев, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Нападението е включвало общо 278 въздушни средства - 36 ракети и 242 безпилотни летателни апарата от различни типове.

С какво Русия атакува Украйна?

Русия атакува с:

242 дрона от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове от посоките Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск в континентална Русия, нос Чауда и Гвардейско на анексирания полуостров Крим и от Донецк (около 150 от тях са „Шахед“);

13 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, изстреляни от Брянска област

22 крилати ракети "Калибър", изстреляни от Черно море;

1 балистична ракета със среден обсег, изстреляна от полигона Капустин Яр, Астраханска област. Става въпрос за ракета "Орешник" - гордостта на диктатора Владимир Путин, която се оказа не толкова ефективна при първоначалното ѝ използване.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни войски, единиците за електронна война и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна, посочват от ВВС на страната.

Какво успя да свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани към 09:00 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 244 въздушни цели:

226 дрона;

8 балистични ракети "Искандер-М"/С-400;

10 крилати ракети "Калибър"

Регистрирани са удари на 18 ракети и 16 безпилотни летателни апарата, които са поразили 19 места. Тук не се посочват детайли за това каква цел е поразила "Орешник". По-рано се появи информация, че руснаците са атакували западния украински град Лвов с ракетата.

Русия също се похвали с изстрелване на "Орешник" - като отмъщение

Руското министерство на отбраната обяви, че е изстреляло "Орешник" към Украйна като "отговор" на предполагаемата украинска атака срещу резиденция на Путин в Новгородска област от 29 декември 2025 г. В крайна сметка се оказа, че съобщенията на руснаците за такова нападение с дронове точно срещу резиденцията са изфабрикувани - тази констатация е посочена и в доклад на ЦРУ, каза го и американският президент Доналд Тръмп: Тръмп: Не вярвам, че Украйна е нанесла удар по резиденцията на Путин (ВИДЕО).

За цялата атака с дронове и ракети срещу Украйна руското военно министерство пише следното: "Целите на удара бяха постигнати. Сред целите бяха производствени съоръжения за безпилотни летателни апарати, използвани в терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, поддържаща военнопромишления комплекс на Украйна".

"Всякакви терористични действия на престъпния украински режим ще продължат да получават отговор", посочва военното министерство на страната агресор, която четвърта година води пълномащабна война в независима държава.

Жертви в Украйна

Поне четирима души са загинали в резултат на руския обстрел на Киев, съобщи Националната полиция. Сред загиналите има и медицински работник. Най-малко 24 души са ранени. Сред тях има служители на Държавната служба за извънредни ситуации и трима медици, които са работили на мястото на инцидента в район Дарницки, когато е настъпила втора атака.

Две деца и майка им са били ранени в резултат на обстрел в региона на Херсон, твърдят местните власти. Седемгодишно момче е получило наранявания от минна експлозия и шрапнелни рани по торса, шията, главата и дясната предмишница, а 16-годишно момиче е получило наранявания от минна експлозия и шрапнелни рани по краката. Майка им, 34-годишна жена, е получила наранявания от минна експлозия и остра стресова реакция. И тримата са хоспитализирани.

През изминалата нощ дежурните системи за противовъздушна отбрана на Русия пък са "пресекли и унищожили" пет украински безпилотни летателни апарата, добавя още руското военно министерство: два над Брянска област и по един над Белгородска, Орловска и Ростовска област.

Стотици хиляди жители на област Белгород остават без ток, отопление и вода. Най-малко 556 000 души остават без електричество тази сутрин, каза губернаторът Вячеслав Гладков и добави, че 200 000 души са без вода. Повече от половин милион души също са без отопление.