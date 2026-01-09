Пиърс Броснан изуми всички с невероятна трансформация и игра в нов филм (СНИМКИ+ВИДЕО)

Пиърс Броснан влиза в ролята на ирландеца Брендън Ингъл – треньорът и мениджърът на боксьора Принц Насим Хамед, който завладява ринговете в Британия и намира слава в Америка. Амир Ел-Масри от "The Crown" изпълнява ролята на известния британски боксьор. За нуждите на филма "Giant"Броснан прекарва часове в гримьорната, докато върху него се поставят плешивата шапка и нос протеза, за да прилича повече на възрастната версия на Брендън Ингъл. Трансформацията беше толкова впечатляваща, че колегите на снимачната площадка трудно го разпознали.

Оливия Бароуклоу, която играе журналистката Вики Куин, сподели: "Много от сцените ми са с него, когато носи всички тези протези, за да изглежда по-възрастен. Снимахме края на филма преди началото и той наистина не приличаше на себе си. Имаше един ден, когато снимахме началото на филма, където той изглеждаше повече като в реалния живот, но бяхме доста закъснели и не успях да го видя преди да започнем. Казаха ми: "Просто отиди там, кажи репликата си и си свърши работата."

The Prince is back…and on the big screen. From executive producer Sylvester Stallone and based on the incredible true story of Prince Naseem Hamed, don’t miss GIANT. Starring Pierce Brosnan and @AmirMasry – Only in Cinemas from January 9. pic.twitter.com/zGbCTcuES7 — Giant The Movie (@GiantTheMovie) December 9, 2025

Тя продължи: "Отидох при него и казах: "О, Боже мой, това е Пиърс Броснан!" Беше сюрреалистичен момент, но той е наистина мил и страхотен за работа."

На червения килим актьорите от "Giant" не спираха да хвалят доброжелателността и окуражаващото отношение на Броснан на снимачната площадка. От най-младите до опитните актьори, всички бяха впечатлени от него.

Ариан Ник, който играе темпераментния брат на боксьора Риат Хамед, сподели: "Обичам да импровизирам на снимачната площадка, затова обсъдих възможността за импровизации с него преди и след сцените, и той просто ме посрещна точно там, където бях. Той беше изключително окуражаващ, подкрепяше ме през цялото време, беше впечатлен от работата ми, а за мен да получа това от някой като него, беше невероятно. Той е истински джентълмен и да работиш с него, да му крещиш, да се смееш с него, да го подиграваш и дразниш във филма – метафорично, не физически – беше наистина сюрреалистично!"

🥊 EXCLUSIVE FIRST LOOK IMAGE 🥊 Based on the incredible true story, don’t miss @AmirMasry as Prince Naseem ‘Naz’ Hamed and @PierceBrosnan as boxing trainer Brendan Ingle in GIANT. COMING TO CINEMAS 2025. Executive produced by @TheSlyStallone #GiantTheMovie pic.twitter.com/NwwD0kXIau — Giant The Movie (@GiantTheMovie) May 14, 2024

Братята Гаит и Али Салах, които играят младия Наз на 7 и 12 години, също споделиха впечатленията си: "Той ни вдъхновяваше, мотивираше ни, беше като наш водач. Беше чест да работим с него, винаги ни насърчаваше и даваше съвети. Беше удоволствие и се надяваме пак да имаме възможност."

Зад кулисите, когато просто говориш с истинския Пиърс и го опознаваш – това е един от любимите ни моменти. Спомням си, че бяхме пред трейлъра и той ни разказваше една хубава, вдъхновяваща история. Разходихме се и той започна да ни разказва история – беше много забавно!"

Одобрение от семейството

Синът на Брендън Ингъл, треньорът по бокс Доминик Ингъл, който гледа филма в Лондон заедно с екипа, също остана впечатлен от изпълнението на Броснан: "Изигра изключителна роля, улови същността на баща ми и 15–20 минути след началото на филма си мислех, че гледам наистина баща ми на видео. Толкова много ме потопи във филма. Взе му навиците, очевидно е гледал много видеа на Брендан и го пресъздаде съвършено – така че не мисля, че е имало по-подходящ човек да играе баща ми, освен Пиърс."

В биографичния филм, режисиран от Роуън Атейл, където изпълнителен продуцент е Силвестър Сталоун, Броснан използва акцент на вътрешноквартален Дъблин, за да съвпадне с този на Брендън, който запазва силното си произношение, въпреки че се мести в Шефилд на 18-годишна възраст.

Доминик добави: "Акцентът му беше добър, все пак е ирландец, но когато баща ми се връщаше в Ирландия, говореше с английско произношение, така че Пиърс улучи акцента перфектно. Така е говорил баща ми – с неговите паузи, с начина, по който мислеше, преди да каже нещо. Аз щях да бъда най-големият критик, ако не беше направил това както трябва, но след като гледах филма, си казах: "Не можеше да се направи по-добър филм за това.", цитират го от "Hello".