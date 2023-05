В Италия откриха кокаин за 800 млн. евро, скрит в контейнери с банани (ВИДЕО)

Наркотиците, открити в калабрийското пристанище Джоя Тауро, са на стойност повече от 800 млн. евро, се казва в изявление на италианската полиция.

Пратката е с произход от Гуаякил в Еквадор и крайната ѝ дестинация била Армения през черноморското пристанище Батуми в Грузия. Наркотиците в 12-метровите контейнери били открити благодарение на специални скенери и с помощта на специално обучено куче.

Полицията каза, че през последните два дни е открила още 600 килограма кокаин в контейнери с плодове от Еквадор в пристанището Джоя Тауро. Тези пратки са били предназначени за други части на Италия, Хърватия, Гърция и Грузия.

Калабрия е родното място на групировката "Ндрангета", която измести сицилианската "Коза ностра" от позицията ѝ на най-влиятелната мафиотска организация в Италия и играе централна роля в търговията с наркотици, посочва БТА.

