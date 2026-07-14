В какъв срок ще заработи противоракетния щит "Фрея": Прогнозите на Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски очаква съвместният противоракетен щит между Украйна и европейските страни, известен като ФРЕЯ, да стане реалност до 12 месеца. Държавният глава обяви това след среща на антибалистичната коалиция в Париж. „Европа се нуждае от по-силна защита срещу балистични ракети. Заедно можем да създадем такава система. Украйна е готова да предостави своя дял – противобалистична ракета. В момента финализираме работата по нея“, каза Зеленски.

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Президентът отбеляза, че е важно политически да се утвърди ФРЕЯ като съвместен проект в интерес на цяла Европа. Той също така смята, че днешната среща трябва да бъде историческа. „Европа се нуждае от повече системи за противоракетна отбрана – силни, надеждни и по-евтини от други системи. Заедно можем да създадем такава система и ракети-прехващачи за нея. Тя ще се казва ФРЕЯ и съм благодарен, че тази работа започна“, добави Зеленски.

Кой се присъедини към антибалистичната коалиция?

Според него е важно европейските страни, които имат капацитет да произвеждат такива противобалистични оръжия, да бъдат представени на срещата на Антибалистичната коалиция. Сред тях са Украйна, Франция, Обединеното кралство, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерландия, Испания, ръководството на НАТО и Европейския съюз. „Ще се радваме да приветстваме и други“, подчерта Зеленски.

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Президентът изброи и компаниите, които са се присъединили към инициативата. „Днес към нас се присъединяват представители на FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Всички тук са част от това, от което се нуждаем, за да изградим тази система“, каза той.

Как други държави могат да помогнат?

Според президента, след като Украйна завърши работата по противоракетната система, други страни биха могли да предоставят радари и други критични компоненти. Той добави, че всички виждат, че светът няма капацитет за противоракетна отбрана. Той каза, че Съединените щати работят за разширяване на производството на Patriot, докато Европа разширява производството на SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. „Това са мощни системи. Но нуждата от отбрана надвишава съществуващите възможности“, каза Зеленски.

Зеленски заяви, че Русия прави последен опит да използва балистични ракетни удари по градове и села, за да сломи украинския народ и да лиши Украйна от способността ѝ да се защитава. Междувременно сътрудничеството между Русия и Северна Корея доведе до усъвършенстване на севернокорейските ракети. Иранският режим, твърди той, действа по подобен начин.

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„Очакването ни е светът да има повече балистични ракети. И трябва да има достатъчно противобалистични системи. Европа може да се превърне в световен лидер в производството на висококачествени противобалистични системи, без политическа зависимост“, отбеляза Зеленски.

В тази връзка той уточни, че самите европейци ще могат да решат от колко системи се нуждае Европа и къде да бъдат разположени. „Това би създало стратегически нова ситуация. Всяка европейска система би добавила собствена сила и би осигурила на различни части от Европа стратегическа основа за отбрана“, заяви президентът.

Кога се очаква ФРЕЯ действително да заработи?

„Надявам се, че в рамките на следващите 12 месеца ще видим ФРЕЯ в действие. Заплахата от балистични ракети в света само ще нараства. Това е едно от основните последици от войните между Русия и Иран. Затова ФРЕЯ трябва да се превърне в реалност“, каза Зеленски.

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На 13 юли Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство официално обявиха в Париж създаването на Коалицията за противоракетна отбрана. Това е намерението за създаване на интегрирана архитектура за противоракетна отбрана, способна да възпира и неутрализира бъдещи ракетни заплахи.