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Иран опитва да надцака Тръмп с по-ниски такси за Ормузкия проток

14 юли 2026, 2:00 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран опитва да надцака Тръмп с по-ниски такси за Ормузкия проток

„Американският президент е абсолютно прав. Всеки, който осигурява сигурно и безопасно преминаване на търговски съдове през Ормузкия проток, трябва да бъде възнаграден за тази услуга“. Това написа на профила си във X министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи.

„Иран винаги е бил стражът на Ормузкия проток и ще остане такъв завинаги. 20% разбира се е твърде много. Ние ще бъдем справедливи“, написа още той.

И друг висш ирански представител предупреди, че няма да допусне САЩ да се месят в управлението на стратегическия Ормузки проток. Техеран “няма да позволи при никакви обстоятелства” на САЩ да се месят в управлението на морския трафик през Ормузкия проток, заяви във видеосъобщение говорителят на иранските въоръжени сили Ебрахим Золфагари, като подчерта също, че Иран ще смята всяка проява на сътрудничество на страни от Залива с Вашингтон в Ормузкия проток за “акт на война”.

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По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че на САЩ ще “се плаща” за защитата на Ормузкия проток и обяви, че ще “поеме контрола” над стратегическия воден път. “Ще станем пазители на протока”, каза Тръмп по “Фокс Нюз”. “Ще ни се заплаща за защитата му. Значителна сума”, добави той.

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Същевременно САЩ заявиха, че ще наложат морска блокада на всички ирански пристанища и крайбрежни води, започвайки на 14 юли, 20:00 GMT, и всички кораби — независимо от флага на тяхната страна — ще подлежат на нея.

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САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран Абас Арагчи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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