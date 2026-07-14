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Младеж изгуби контрол при дрифт във Варна, дете пострада

14 юли 2026, 1:38 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Младеж изгуби контрол при дрифт във Варна, дете пострада

Дете е пострадало при инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Водачът е извършвал дрифт при движението си от бул. „Цар Освободител“, след което се е включил в ул. „Вяра“ и е загубил контрола над колата. Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

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При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота, пише БТА.

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Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове за допуснатото пътнотранспортно произшествие. Свидетелството му за управление на автомобил е отнето за срок от една година.

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Варна дрифт пострадало дете патрулка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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