Бахмут още е крепост, в Русия избива все по-силно "русификация" (ВИДЕО)

За изминалото денонощие информацията от украинските и руските източници като цяло се доближава до едно и също, но нюансите са видими и от двете страни. На първо място, в сутрешната сводка на украинския щаб изрично е посочено, че руснаците не могат да пробият северния фланг – Богдановка (5-6 километра север-северозапад). Отново обаче е имало руски пехотни атаки в посока Хромово – там, откъдето минава Пътят на живота тоест за логистиката на украинските защитници на Бахмут. Украинският телеграм канал "Говори Снайпер +" изрично съобщава за 5 неуспешни руски пехотни атаки с цел прекъсване на пътя.

Друг украински телеграм канал с информация от мястото на събитията - "Бахмутски демон", накратко съобщава, че жп гарата в центъра на града още е украинска позиция. Също там се уточнява, че украинската защита в момента е съсредоточена да опази Хромово, Ивановско от юг (5-6 километра от Бахмут), откъдето върви път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут и по различни улици вътре в Бахмут.

За втори пореден ден руското военно министерство дава конкретни подробности за Бахмут, след като седмици наред не казваше нищо конкретно по позиции на фронта в сводките си, а даваше само обобщени данни. Сега руснаците твърдят, че ЧВК Вагнер е овладяла три квартала в Бахмут, без да уточнява кои и че елитните десантчици на руските ВВС успешно подсигуряват фланговете на наемниците на Евгений Пригожин срещу украински контраудар. Руският пропагандист Семьон Пегов пише, че наистина от север руснаците не могат да напреднат, като специално посочва Богдановка и че в северните райони на Бахмут "предстоят битки". Имало обаче напредък в централната и южната част на града. А свързваният с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар" добавя, че битката за жп гара "Бахмут-2" предстои и че в центъра на града боят е буквално за всяка къща.

The 3rd separate assault brigade at work in Bakhmut. pic.twitter.com/Tk9DcC078Y

В дневния обзор на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е посочено, че за 12 април няма абсолютно никакви потвърдени с геолокализирани кадри руски успехи в и около Бахмут. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че ЧВК Вагнер атакува в Бахмут с малки щурмови групи.

Не мечтайте много за Бахмут: Украинско предупреждение и сигнали за обезглавени украински военни (ВИДЕО)

Incendiary ammunition reportedly used in the area of Bakhmut by Russian forces on Ukrainian positions.



🙏😖 pic.twitter.com/W9wGe0hFOf