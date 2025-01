В Румъния: На две места откриха останки от руски дрон, няма щети

На две места в окръг Тулча са намерени останки от дрон с руски произход, съобщиха представители на военното министерство на Румъния, цитирани от телевизия "Диджи 24".

Министерството уточнява, че падналите останки не са нанесли материални щети и не са засегнали инфраструктурни елементи на румънска територия. Още: Руски дрон влезе в Румъния, тя вдигна изтребители

По-рано днес бяха намерени останки от дрон близо до село Плауру, окръг Тулча (Източна Румъния). Тази вечер представители на министерството съобщиха, че на още едно място – в района на селището Килия Веке, са открити останки от дрон.

The first footage of a Russian drone that crashed in Tulcea county, #Romania, after an attack near the border, on Kiliya in Ukraine, has appeared online



Romania raised its fighter jets in the air this night because of the Russian attack.pic.twitter.com/R2M5Q85dYo