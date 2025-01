Руски дрон влезе в Румъния, тя вдигна изтребители

Поне 1 руски дрон клас "Шахед" се е отклонил и е влязъл в Румъния. Това съобщиха украинските ВВС в сутрешната си сводка, в която дават очет за поредната мащабна руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Украйна - този път с 50 дрона: Мотори вместо танкове и БТР-и: Руската армия пести, фронтът "яде" руските войници като луд (ОБЗОР - ВИДЕО).

‼️ BREAKING: Romania put fighter jets in the air overnight in response to Russian drone attacks on Ukrainian towns along the Danube River



Romanian media reported that one of the drones may have crashed on Romanian territory. pic.twitter.com/Ml65zsH1Mw