В Русия: Пазят чиновниците от по-високи глоби за обиди към граждани

Комитетът на Държавната дума по държавно строителство и законодателство препоръча да се отхвърли законопроектът, предвиждащ увеличаване на глобите за държавни служители за обиди към граждани и нарушаване на реда за разглеждане на техните жалби, пише „Комерсант“. Инициатор на поправките бе депутатът от партията „Нови хора“ Владимир Плякин. Той предложи да се внесат промени в членове 5.59 и 5.61 от Кодекса за административните нарушения. По-конкретно, се предвиждаше увеличаване на глобата за нарушение на реда за разглеждане на жалби от 5 до 10 хиляди на 10 до 20 хиляди рубли, а за обиди – от 50 до 100 хиляди на 75 до 150 хиляди рубли за първо нарушение и от 100 до 150 хиляди на 150 до 200 хиляди рубли за второ.

Мотивите на вносителите

В обяснителната бележка към проекта се посочва, че действащите размери на глобите не са се променяли от момента на въвеждането им – съответно от 2010 и 2013 г., въпреки че индексът на потребителските цени е нараснал повече от два пъти. Авторите на инициативата също така отбелязват, че през декември 2024 г. са увеличени глобите за нарушения на правилата за движение по пътищата, което, по тяхно мнение, прави актуално преразглеждането на административните санкции за длъжностни лица. Към проекта са приложени отзивите на законодателните събрания на Астраханска област и Кабардино-Балкарската република, като и двата региона не подкрепиха инициативата.

На заседанието на комисията против отхвърлянето на законопроекта гласува депутатът от Комунистическата партия Вячеслав Мархаев, а неговите съпартийци Анжелика Глазкова и Юрий Синельщиков се въздържаха.

