В тоалетните на британския парламент отново откриха следи от кокаин

При проверката на 12 произволни места в комплекса от сгради в 11 от тях са намерени следи от кокаин, включително в тоалетните близо до кабинета на премиера Борис Джонсън.

Очаква се Камарата на общините да обсъди проблема и начините за решаването му тази седмица, като вероятно ще се наложи Уестминстърският дворец, където заседава парламентът, да бъде по-често проверяван от кучета търсачи на наркотици.

Източници от британския парламент признават, че проблемът не е отскоро и засяга както някои от по-младите депутати, така и чиновници, и всички те рискуват кариерата си.

„Това е шокиращо и тъжно. Много от тях се нуждаят от помощ“, коментира дългогодишен служител в Парламента. Предполага се и че поне един парламентарен сътрудник е бил уволнен през последната година, след като е било разкрито, че употребява кокаин.

Министърът на вътрешните работи на Великобритания Прити Пател заяви: "Няма място в нашето общество за наркотици и със сигурност не и в Парламента“. Лидерът на либералдемократите сър Ед Дейви поиска от своя страна щателно разследване. „Когато хиляди млади хора са в затвора за употреба на наркотици, е възмутително, че това се прави безнаказано и в парламента. Министрите не могат да говорят против злоупотребата с вещества, докато си затварят очите за своите приятели“, каза той.

Не за първи път в сградата на британския парламент в Лондон се откриват следи от наркотици. През 2019 г. журналисти от VICE също намериха следи от кокаин в тоалетните на двореца.

The Speaker said he would investigate Westminster’s drug culture after traces of cocaine were detected in a number of places accessible only to people with parliamentary passes https://t.co/yg4F68l5D9