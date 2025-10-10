Войната в Украйна:

В Запорожие руснаците убиха 7-годишно момченце, чийто баща наскоро се е върнал от 3-годишен плен

10 октомври 2025, 11:00 часа 178 прочитания 0 коментара
В нощта срещу 10 октомври руските окупационни сили атакуваха Запорожие, като ударите бяха по инфраструктура и жилищни сгради. Най-малко пет управляеми ракети "въздух-въздух" Х-59/69 са били изстреляни от Азовско море, отделно са пуснати поне три планиращи бомби, посочва мониторинговият канал "monitor'' в Telegram. 

Жертва на атаката е 7-годишно момченце, което е починало въпреки усилията на лекарите да го спасят. Петима души са ранени, сред тях и майката, и бащата на детето, който се е върнал през пролетта от 3-годишен руски плен при поредна размяна на военнопленници.

Пред местния канал "Суспільне Запоріжжя" съседка на пострадалото семейство разказа, че семейството е купило къщата, ударена от руснаците в 02:22 ч. тази нощ, през пролетта.

"Линейката пристигна и изнесоха детето, почти мъртво, едва имаше пулс. Лекарите направиха всичко възможно да го спасят, но не успяха", разказа жената.

Елена Страхилова
