"Вагнер" с огромен кръст в памет на Пригожин, намерени са всичките 10 тела (СНИМКИ)

Междувременно руската агенция Интерфакс съобщи, че операцията по издирването на телата на мястото на катастрофата е приключила. Открити са всичките 10 тела - 7 пътници и 3-ма души екипаж. Списъкът им по-рано бе изнесен от Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация". ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ: Смъртта на Пригожин - на 50 км от резиденцията на Путин и наказание за бунта: The Moscow Times

Руските информационни канали разпространиха информация, че оперативните служби в Кремъл разполагат вече и с видео от камери как Евгений Пригожин и заместникът му Дмитрий Уткин се качват на борда на сваления самолет.

This is what the building of the PMC "Wagner" Center in St. Petersburg looks now. pic.twitter.com/f9kPvFZzHW