Великобритания обмисля забрана за социалните мрежи за децата

Великобритания обмисля редица мерки за по-добра защита на децата онлайн, съобщава "Ройтерс". Сред тях са забрана за достъп до социалните мрежи за лица под определена възраст по австралийски модел, както и ограничаване използването на мобилни телефони в училищата. Министри от кабинета ще посетят Австралия, за да проучат ефективността на наложените промени. Правителството не споменава конкретна възрастова граница. Още: Турция подготвя забраната на социални мрежи за деца под 15 години

Предложенията

Снимка: iStock

Предложенията идват в момент, когато правителства и регулатори по целия свят се борят с рисковете от излагането на децата на социални медии, както и с въздействието на времето пред екрана върху тяхното развитие и психично здраве.

Припомня се скандалът около чатбота Grok AI на Илон Мъск, генериращ неприлични снимки без съгласие, включително на непълнолетни. Наскоро приетият във Великобритания Закон за онлайн безопасност, един от най-строгите подобни, увеличи дела на децата, които се сблъскват с онлайн проверки за възраст, от 30% на 47%, като същевременно намали посещенията на порнографски сайтове с една трета, според правителството.

"Тези закони никога не са били предназначени да бъдат крайната точка и знаем, че родителите все още имат сериозни опасения, каза министърът на технологиите Лиз Кендъл. Ето защо съм готова да предприема по-нататъшни действия."

Още: Къде дебне по-големият риск за тийнейджърите?