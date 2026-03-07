Спорт:

Мъж кандидатства за лекар с фалшива диплома

07 март 2026, 19:49 часа 302 прочитания 0 коментара
Мъж кандидатства за лекар с фалшива диплома

От Областната дирекция на МВР - Монтана съобщават, че 27-годишен мъж от село в община Ружинци, област Видин, е подал заявление за работа с фалшива диплома в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Николай Чудотворец“, предава БТА.

На 5 март в полицията е постъпил сигнал от управителя на лечебното заведение, който е посочил, че към кандидатурата е приложен документ за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, със съмнителна автентичност.

Документът е иззет от служителите на реда с протокол за доброволно предаване.

След справка в регистрите на Националния център за информация и документация е установено, че не съществуват данни за диплома с такъв номер, както и за лице с представения единен граждански номер, завършило висше образование. Мъжът е разпитан в Районното управление в Лом. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава, допълват от полицията.

Д-р Георги Савков, управител на лечебното заведение, заяви пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа заради правописна грешка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Докажете произхода на средствата си": Боби Ваклинов отговори на Пеевски, показа дипломата си 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
арест Лом фалшива диплома
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес