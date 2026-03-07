Мъж кандидатства за лекар с фалшива диплома

От Областната дирекция на МВР - Монтана съобщават, че 27-годишен мъж от село в община Ружинци, област Видин, е подал заявление за работа с фалшива диплома в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Николай Чудотворец“, предава БТА.

На 5 март в полицията е постъпил сигнал от управителя на лечебното заведение, който е посочил, че към кандидатурата е приложен документ за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, със съмнителна автентичност.

Документът е иззет от служителите на реда с протокол за доброволно предаване.

След справка в регистрите на Националния център за информация и документация е установено, че не съществуват данни за диплома с такъв номер, както и за лице с представения единен граждански номер, завършило висше образование. Мъжът е разпитан в Районното управление в Лом. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава, допълват от полицията.

Д-р Георги Савков, управител на лечебното заведение, заяви пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа заради правописна грешка.

ОЩЕ: "Докажете произхода на средствата си": Боби Ваклинов отговори на Пеевски, показа дипломата си