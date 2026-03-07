Министър Юлиян Попов: Много бързото вдигане на цените на горивата е странно

Много бързото вдигане на цените на горивата е странно и предполагам, че правителството ще реагира с проверки. Много рязко се вдигна цената на петрола. Бих се учудил, ако цената на петрола трайно се вдигне над 100 долара, това каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в предаването "Говори сега" по БНТ.

По думите му трябва да мислим и да предвиждаме политики, които да намалят зависимостта на Европа от вноса на горива.

"Пазарът е глобален и по-високата цена на едно място се отразява на всички останали цени. По отношение на отказа от руските горива, ЕС плати трилиони хиляди милиарди повече заради това, че разчиташе на руски горива. Русия манипулираше пазарите на горива преди войната в Украйна. Ако направим една сметка колко ние платихме отгоре, ще излезе нещо огромно", обясни министърът.

Според него има антиинфлационни мерки, но трябва да се изчака малко. "Не бих подканвал да изпадаме в паника. Просто трябва да следим внимателно какво става", каза Попов и обеща да бъдат проверени търговците за спекула.

Относно проблема с водата министър Попов каза, че МОСВ управлява 52 язовира. "Няма нито едно селище, което да е на воден режим и да се обслужва от тези язовири", заяви той.

Попов заяви, че към днешна дата няма критично ниски нива на язовири, нито критично високи. "България по принцип не е богата на водни ресурси, но основните дупки са във ВиК-ата, във водоснабдителната мрежа. Другият проблем е в земеделието, имаме много работа за вършене в тази посока".

