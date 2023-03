ВИДЕО: Голям пожар в химически завод в Московски регион, петокласник атакува паметник с вечен огън

Според информация в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС пожарът е бил с ниво на трудност 3. Подпалил се е резервоар за съхранение на масло. За гасенето на огъня са мобилизирани 26 пожарни и 92 пожарникари.

Местните власти твърдят, че няма повишена концентрация на вредни вещества във въздуха – азотният оксид бил 0,6 единици при норма 0,7.

One of the largest Russian chemical plants is on fire near Moscow. One person was injured. 🫠💥 pic.twitter.com/QrjFZ0BMYj