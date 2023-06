ВИДЕО: Нови военни дронове за Украйна, ето какво могат

Дроновете са част от пакет за военна помощ, обявен още през февруари, 2023 година. Този пакет обаче не се осигурява само от Великобритания – подкрепата за осъществяването идва още от Нидерландия, Швеция, Норвегия, Дания, Литва и Исландия.

Дроновете със сигурност ще помогнат на украинците предвид и, че те обявиха една от краткосрочните си цели в рамките на сегашното контранастъпление – да бъдат унищожавани руси системи за заглушаване и електронна борба. Как върви унищожаването на руска военна техника и обзор на най-новото от фронта в Украйна – научете:

And here, another two Msta-S bite the dust in southern Donetsk oblast, making it 5 destroyed within 24 hours. This is the backbone of Russia's modern(!) mobile artillery defense. pic.twitter.com/W51WWaR17q