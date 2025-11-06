Властите в Каталуния предупредиха за опасни валежи

Властите в Каталуния предупредиха жителите на областта за опасни валежи. Метеоролозите очакват да паднат над 40 литра дъжд на квадратен метър. Каталуния е изправена пред пореден епизод на проливни валежи. Обявен е оранжев код за опасно време. Правителството изпрати съобщение до мобилните телефони на жителите в цялата автономна област и ги призова да избягват ненужни пътувания.

Още: Ще живея с вината до края на живота си: Премиерът на Валенсия подаде оставка

Оранжев код: Хората да внимават

Хората бяха посъветвани да избягват главните пътища и да стоят далеч от потоци и дерета, дори и да не вали. Очаква се дъждовете да започнат в ранните часове и да продължат през целия ден.

Метеорологичната служба на Каталуния определи интензивността на бурята на ниво четири по скала от шест.

„Трябва да се вземат изключителни предпазни мерки“, заяви министърът на вътрешните работи Нурия Парлон след извънредно заседание на Каталунския оперативен координационен център.

Към момента няма решение за затварянето на училища или други обществени институции.

Оставка - година след смъртоносните наводнения в Испания

Премиерът на испанската автономна област Валенсия Карлос Масон обяви, че подава оставка. Той съобщи това в момент, в който се отбелязва годишнината от смъртоносните наводнения, в които загинаха 229 души, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Масон, който е член на консервативната Народна партия, каза, че е достигнал пределите на силите си и вече няма необходимата енергия да ръководи усилията за възстановяването на областта, като призова регионалният парламент да избере нов премиер.

"Знам, че допуснах грешки. Признавам това и ще живея с тях до края на живота си. Извиних се, ще го направя пак. Все пак никоя от тези грешки не беше с цел политически придобивки или злонамерени действия. Не знаехме, че дефилето на река Пойо прелива. Не знаехме, че има загинали до ранните часове на 30 октомври, както и че трагедията има такива мащаби и последици", заяви Масон по време на пресконференция.

Той добави, че регионалното правителство се нуждае от "нова ера" и призна, че, ако е зависило лично от него, е щял отдавна да подаде оставка, защото това е било "непоносим период" за него и семейството му.

Още: Червен код за обилни валежи в редица региони в Румъния