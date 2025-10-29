Военен министър от ЕС към Путин: Ракета към Брюксел? Ще изтрием Москва от лицето на Земята

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен не се страхува от евентуална руска атака срещу Брюксел. В интервю за De Morgen той коментира заплахите на диктатора Владимир Путин във връзка с преговорите за доставка на далекобойни ракети „Томахоук” в Украйна. "Путин каза същото, когато Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, когато ние им доставихме (на Украйна - бел. ред.) танкове, ракети, F-16”, даде пример той.

На въпроса дали се страхува, че един ден стопанинът на Кремъл ще реши да изстреля неядрена ракета към Брюксел, министърът на отбраната на Белгия отговори: "Не, защото тогава той ще удари сърцето на НАТО и ние ще изтрием Москва от лицето на Земята".

Според него Путин разбира и много добре какво ще стане, ако използва ядрени оръжия. Министърът е все по-загрижен за възможни хибридни действия от страна на Руската федерация и предупреди да не се подценяват военните възможности на Русия. "Руснаците са увеличили своите възможности. Тяхната военна икономика произвежда четири пъти повече боеприпаси, отколкото всички страни от НАТО, взети заедно. Европа дори няма централно командване", каза Франкен.

Снимка: Getty Images

Франкен смята, че руските сили в Украйна се сражават срещу целия Запад - "украинците се борят с нашите оръжия, боеприпаси и пари, в противен случай отдавна щяха да бъдат победени", смята той.

Тео Франкен се страхува от съюз Русия-Китай

Гледайки напред, Франкен призна възможността за съвместно руско-китайско предизвикателство към Запада. "Китай иска войната в Украйна да се проточи, защото това отслабва Запада. Той купува руски суровини в големи количества, доставя оръжия и е напълно доволен, че Путин разполага севернокорейски войски", смята той.

Министърът засега изключва мащабна руска атака срещу балтийските държави и я нарича "малко вероятна". "В крайна сметка те са членки на НАТО. Скоро ще имаме 600 (изтребителя) F-35 в Европа - руснаците се страхуват от тях", добави Франкен, цитиран от Анадолската агенция.

Реакцията на руското посолство

Руското посолство в Белгия отговори на изявленията на министъра, наричайки думите му „провокативни“ и „неотговорни“.

"Приключенията на Франкен, за съжаление, са въплъщение на тенденция към милитаризация, която набира скорост в европейската военна партия", добавят от дипломатическата мисия.

