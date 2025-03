Военните козове на Путин в Украйна: Новите стратегически опасности (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мироопазващ контингент в Украйна, който да сдържа бъдеща руска агресия, чийто брой да е поне 10 000 войници, начело с британски и френски сили – това е планът, представен от британския премиер Киър Стармър на виртуална среща с общо 29 държави, сред които имаше и такива извън Европа: Канада, Австралия, Нова Зеландия. Този план е основата на т. нар. коалиция на желаещите – държави, готови да допринесат военно за устойчив бъдещ мир в Украйна. 35 държави вече се съгласиха да доставят на мироопазващата мисия оръжие, да предоставят логистика и разузнавателна подкрепа – Още: Макрон: Путин няма думата за европейски войници в Украйна. Руски лъжи за Суджа, руски псувни по Кремъл и нова украинска ракета (ОБЗОР - ВИДЕО).

10 000 войници обаче да по-малко от първоначално дискутирания по медиите първоначален френско-британски план от 30 000 войници. Отделно, украинският президент Володимир Зеленски коментира преди време, че ще трябват поне 100 000 войници. Сега идеята е по-малкото войници да бъдат подкрепени от повече високи технологии, като накратко постулатът е "войници на земята, самолети в небето". Но някои важни европейски държави като Италия изразяват резерви да пращат мироопазващи сили в Украйна: Великобритания и Франция планират създаване на 30-хилядни сили за сигурност в Украйна: Детайли

От украинска страна позицията за бъдещ мир засега е следната – Русия протака, пилее време и е единствената страна, която иска война. Ще направим всичко възможно за по-активна дипломация, но всеки ден сега минава в защита на суверенитета ни, на независимостта ни, на украинците, подчерта украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров добави, че ако Русия иска да спре войната, първата стъпка е да приеме предложеното от САЩ 30-дневно примирие, с което Украйна вече се съгласи. Ще продължим активно да се браним, ще провеждаме и офанзивни операции където и когато е необходимо, каза още той пред Fox News:

🇺🇦 Defense Minister Rustem Umerov told Fox News that if Russia wants to end the war, it must unconditionally accept the U.S. ceasefire proposal. He also denied claims of "thousands of encircled Ukrainian troops" in Kursk, stating that no Ukrainian Defense Forces units are… pic.twitter.com/oCqqdRqlJh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2025

Междувременно Русия продължава да налага по различни канали визията на Путин как украинската армия извършила зверства в Курска област и това не може да остане така. Пореден пример е лошата актьорска игра на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която почна да жали как 24 деца в Курска област били ранени, 4 загинали. Тя не обели и дума за загиналите украински деца във войната, нито за отвлечените в Русия над 20 000 украински малолетни и непълнолетни граждани. А западни оръжия на руската пропаганда като освободения дори от Fox News телевизионен водещ Тъкър Карлсън продължават да бълват змии и гущери, с твърдение как външният министър на ЕС Кая Калас щяла да избива хора без да ѝ мигне окото. Карлсън даде този пример, докато защитаваше тезата как жените-политически лидери всъщност били по-кръвожадни: САЩ отказва да помага за отвлечените украински деца: Причината е Мъск

The hypocritical creature Maria Zakharova, no less responsible for the war than her patron Putin, feigns tears while pretending to care about the children of the Kursk region. After cold-bloodedly unleashing a massive bloodbath with cries of "Kyiv in three days," these vile… pic.twitter.com/VY8ARO9L3w — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

Tucker Carlson says in a podcast that the EU's foreign policy chief, Kaja Kallas, "would kill people without flinching," no less—referencing the supposed idea that women in power would lead to fewer deaths. His statements are being eagerly spread across Russian state channels… pic.twitter.com/FK2Y6fTbHI — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

Фронтовата линия в момента т.е. там, където са сега боевете в различните райони на Украйна, не дава възможност за стратегическа дълбочина на защита от украинска страна при евентуална пауза, възстановяване на ресурсите на Русия и последаща руска атака. Руската армия е на само 25 километра от град Запорожие, на малко над 30 километра от Харков и на източния бряг на река Днепър, съвсем близо до град Херсон (руските войници изпитват сериозни трудности в опитите си да преминат река Днепър за щурмови операции, като АНАЛИЗ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК – трябва да се логнете в социалната мрежа "Х" и да скролирате надолу). Спиране на огъня дори за кратко може да помогне на руската армия да се подготви за по-успешна атака и пробив дори през река Днепър – всичко това са заключения на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Русия вече строи голяма магистрала и жп линия, която да свързва Ростовска област с Крим и примирие ще помогне на Кремъл да напредне и завърши проектите, а те ще са без съмнение логистични линии за военните при нужда, добавя ISW. Американските анализатори предупреждават – да бъде спряна голяма и добре подготвена операция с бронирана техника на открит терен е много рядко случващо се във война, а това значи, че Харков и Запорожие ще бъдат заплашени директно при случаи на отпочинали и по-подготвени руски сили, с по-добро планиране. За да не стане така, САЩ и Европа ще трябва да въоръжават Украйна по-бързо и в по-голям обем от досега видяното, а за да се поддържа примирие, ще трябва голям западен контингент на място (предвид дискутираният по медиите резултат засега от британско-френската инициатива за коалиция на желаещите това не се вижда как ще стане) – защото фронтовата линия е 2100 километра, смятат от ISW:

1/ Russian forces on the Dnipro river are suffering huge casualties – which one soldier puts at 80% – and an acute shortage of boats and supplies as they attempt to make crossings against fierce Ukrainian opposition. ⬇️pic.twitter.com/Npoilf7BdQ — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 15, 2025

За еволюцията на руската армия и командването ѝ в период от вече над 3 години война в Украйна говори и основателят на американската частна военна компания (ЧВК) "Блекуотър" Ерик Принс. "Блекоутър" е позорно известна с действията си специално в Ирак, а Принс е отявлен привърженик на Доналд Тръмп. Сега Принс подчерта, че сега руснаците са много добри в електронното заглушаване и още – че сега руската армия отговаря в пъти по-бързо на артилерийски обстрели: "През март-април 2022 година на тях им трябваше час и половина да отвърнат на точен артилерийски огън, сега им трябват 2 минути – значи като стреляте по тях, трябва след това веднага да се изнесете": Виновни за смъртта на десетки цивилни в Ирак американци с доста намалени присъди

Over 3 years of war, Russia’s army refined its tactics. Erik Prince of Blackwater noted in an interview: "In 2022, they took 1.5 hours to counter artillery; now it’s 2 minutes, thanks to superior intel and comms." Drones like "Lancet" and "Shahed" have further strengthened their… pic.twitter.com/EuSBu9kGht — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно намаление на интензивността на боевете в Украйна отчита украинският генщаб. С 36 по-малко са бойните сблъсъци на дневна база, общо са 112. Използваните от руснаците управляеми авиобомби на 16 март са 135 т.е. с 26 по-малко на дневна база. 18 от авиобомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия, като руското военно министерство тази сутрин публикува в канала си в Телеграм, че пълното връщане на завладяната от украинците територия в Курска област е съвсем близо и че вече цивилни се връщали по домовете си. Почти 5800 снаряда е изстреляла руската армия за последните 24 часа т.е. спад с 200 на дневна база. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са 2534 т.е. с около 200 по-малко, показва основната информация от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Anti-drone nets, similar to those the Russians deployed near Bakhmut, have started appearing on Ukrainian logistical routes most vulnerable to Russian drones. pic.twitter.com/b7togRSruk — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025

Най-горещото направление остава Покровското – 21 руски пехотни атаки там, като от изброените райони на боеве от украинския щаб може да се извади заключение, че особени промения няма. Още 10 руски пехотни атаки има в Новопавловското направление, което е южно на Покровското – впечатление прави, че руснаците се мъчат да си върнат пълния контрол над село Шевченко, първата точка на южната дъга на Покровск, където наскоро те бяха принудени да остъпят и сега украинците имат позиции в селото. 14 руски пехотни атаки е имало в Курска област, също толкова и в Торецкото направление. 11 руски пехотни атаки са станали в Купянското направление, а 10 – в съседното от юг Лиманско направление. За Купянското направление украинският военен телеграм канал "Офицер+" обръща внимание на повече руски опити да се пробие през Кондрашовка и да бъде премината река Оскол от юг на град Купянск, както и този плацдарм да се разшири – засега няма особени руски успехи.

The 63rd Brigade shows 23 dead Russian soldiers on a small patch of Ukrainian land near the dam between Ivanivka and Terny. Reportedly after yet another failed Russian assault. pic.twitter.com/5gJFVJDbJw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2025

(КАРТА) За Курска област "Офицер+" казва следното – трупат се сили от руснаците при Басовка, на границата между Курска и Сумска област, с явното намерение да се отреже всеки останал в Курска област украинец. Сега там украинската линия е близо до границата, с позиции на висок терен. Най-вероятно ще опитат да стигнат до Олешня, за да затворят обръч, добавя "Офицер+".

За Покровското и Новопавловското направление украинският военен Станислав Бунятов, оператор на дронове в батальона "Айдар", отчита в канала си в Телеграм силен руски натиск от Велика Новоселка на север към Константинопол (геолокализирани видеокадри и то споделени от главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски показват руски атаки южно от село Весело), с опити да бъде пробита линията Надежденка – Преображенка. Същото отчете преди 2 дни украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец. Бунятов казва, че в горските пояси около Константинопол и Андреевка (североизточно от Константинопол) тече война на FPV дронове, а при село Удачно (малко по-на север, на южната дъга на Покровск) боевете са в самото населено място, с позиции и на двете страни. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов коментира, че ситуацията при Покровск е стабилизирана и че руската армия прекалено много е разтеглила логистичните си линии, което е предимство в операциите за сдържането ѝ, извършвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

По-известните руски военни телеграм канали не отчитат особени промени в позициите, с изключение на Курска област и очакванията руската армия да успее да пробие през границата и да навлезе в украинската област Суми. В интервю за канала на руския военен пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) командир на звено в 810-та бригада на руските ВМС с позивна "Паук" отчете, че украинските сили в Курска област все още са значително предизвикателство и то специално заради уменията им с FPV дронове, като украинската армия има превъзходство на ниски честоти във въздуха и с това много затруднява напредъка на руската пехота, която е под постоянна заплаха от удар с украински безпилотен летателен апарат.

Още: Кои са червените линии на Украйна в мирните преговори с Русия?

Съгласно сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 22 украински дрона. 13 са свалени над Астраханска област, 3 – над Калмикия, по 2 над Брянска област и Краснодарския край, по 1 над Волгоградска и Ростовска област. Това обаче е в периода 22:30 – 7:00, докато от 18:20 часа има още 50 дрона, като 36 са свалени в Курска област т.е. това е атаката в Железногорск. Прокремълските телеграм канали Mash и Shot съобщиха, че е имало атака с дронове срещу военното летище в Ейск, като били чути поне 10 взрива, но нямало информация за никакви щети и разрушения. Губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин обаче съобщи в канала си в Телеграм, че е атакуван ТЕЦ, само че "отломки от дронове" предизвикали пожар: Дронове атакуват Курска област, взривове и в окупирания Симферопол (ВИДЕО)

Ukrainian MiG-29 drops four GBU-39 precision bombs pic.twitter.com/e8GhMvMZRW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 174 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни групи са 90 дрона, още 70 са приземени с електронно заглушаване т.е. 14 дрона са успели да пробият украинската противовъздушна отбрана съгласно данните от сводката на украинските ВВС. В Одеса отново има щети – ударен е склад, 33 пожарникари със 7 пожарни са гасили огъня според украинската спешна служба, която не уточнява какъв е складът и какво е имало в него.