Дронове атакуват Курска област, взривове и в окупирания Симферопол (ВИДЕО)

Дронове атакуват Железногорск в Курска област. Местни жители съобщават, че са чули няколко експлозии в града. Според очевидци, унищожена е една от системите за противовъздушна отбрана в Железногорск.

Същевременно се съобщава и за експлозии и пожар в окупирания Симферопол, област Марино. Свидетели съобщават за силни взривове и кълба дим близо до университета. На място са изпратени екипи на спешна помощ.

🚨 Explosions and fire reported in occupied Simferopol, Marino district. Witnesses report loud blasts and massive smoke near the university. Emergency services are on-site. pic.twitter.com/aETzSsTAHk

Същевременно продължава пожарът в единствената руска рафинерия на Черно море в руския град Туапсе. Резервоарите за петрол се палят един след друг като кибритени клечки. Пожарникарите все още не могат да овладеят огъня и се опитват да предотвратят разпространението му към други резервоари, предава платформата NOELREPORTS. В социалните мрежи циркулират видеа, които показват мащабите на огнената стихия. От кадрите се вижда още, че огънят гори с пълна сила.

BREAKING: Ukraine has just used a long-range cruise missile called the Long Neptune, with a range up to 1000km, to strike the Russian Tuapse Oil Refinery. pic.twitter.com/hjnA95LvsR