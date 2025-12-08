Адмирал от НАТО заплаши Калининград, ако Русия нападне Алианса (ВИДЕО)

В Балтийско море всичко е готово в очакване на евентуално руско нападение, включително системата "Балтийска стража". Тестовете, които провеждаме с нашата система там, вървят добре. Това каза адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на Военния комитет на НАТО, в отговор на въпрос контролира ли НАТО Балтийско море и готов ли е Алиансът да неутрализира военния арсенал на руския ексклав Калининград, ако Русия нападне страна членка на Алианса оттам през така наречения Сувалкски пролом.

Откакто започнахме да провеждаме там тестове [в Балтийско море], нито една важна подводна инфраструктура не е повредена. Това означава, че нашите сили там функционират и изпълняват задълженията си правилно, каза адмиралът в интервю за литовския клон на балтийската медийна група Delfi. Той е на мнение, че откъм Калининград е малко вероятно да дойде руска атака, тъй като той е заобиколен от държави от НАТО. "Не мисля, че ще има агресия от тази страна. Но трябва да е ясно, че всяка провокация или агресия ще бъде надлежно ликвидирана", каза той.

Помолен да коментира мирния план, предложен от администрацията на Доналд Тръмп (и писан както стана известно под руска диктовка), адмиралът заяви, че този план е само отправна точка. В този смисъл предложението беше добро, от гледна точка на това, че започваме да говорим за прекратяване на огъня - това е положително развитие, каза той.

Но отбеляза, че мирният план трябва да включва мнението на Украйна.

"Що се отнася до нашата позиция, ние продължаваме да подкрепяме Украйна. Ще го правим толкова дълго, колкото е необходимо. Нашата цел е справедлив и траен мир и Украйна да заеме силна позиция на масата за преговори, за да постигне справедливо мирно споразумение, което, на първо място, да сложи край на бойните действия, но, нека не забравяме, че то трябва да бъде и трайно. По този начин можем да избегнем по-нататъшна агресия от страна на Русия", каза Джузепе Каво Драгоне.

Запитан и за програмата PURL, с която се закупува от САЩ оръжие по приоритетен списък за Украйна, адмиралът посочи, че това се е оказало успешна инициатива както по отношение на обема, така и по отношение на сроковете. Първият пакет вече е почти готов за изпращане, каза той. Програмата PURL функционира на доброволна основа: европейските съюзници и Канада купуват американски оръжия за незабавна доставка до Украйна, припомни адмиралът.

Попитан и какво ще се случи, ако САЩ решат да се оттеглят от подкрепата за Украйна, Драгоне заяви, че НАТО и в този случай ще продължи да подкрепя Киев: "Искам да кажа, нищо няма да се промени. Защото ще продължим да ги подкрепяме, както сме правили преди. Ще увеличим усилията си и ще направим всичко по силите си. Това не означава, че трябва да спрем, ако САЩ оттеглят подкрепата си, което не мисля, че ще се случи. Но това е моето лично мнение."

