Кокаинът детронира канабиса на пазара на наркотици във Франция

Кокаинът детронира канабиса на пазара на наркотици за първи път във Франция, пише френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на проучването, озаглавено „Размер на пазара на незаконни наркотици във Франция (2010-2023 г.)“, публикувано този понеделник, 8 декември, от Френския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (OFDT).

Проучването оценява стойността на разходите на потребителите за консумация на незаконни наркотици за една година, като се вземат предвид като променливи цената, количеството, броят на потребителите и честотата на консумация. Става въпрос за 6,8 милиарда евро. Оборотът на пазара на незаконни наркотици се е утроил от 2010 г. насам.

Водещият пазар на наркотици във Франция

3,1 милиарда евро печалба в сравнение с 2,7 милиарда евро печалба за канабис - кокаинът се е утвърдил в страната като водещ пазар за наркотици, според проучване, публикувано в понеделник, 8 декември, от Френската обсерватория за наркотици и тенденции в пристрастяването.

Рисковете за здравето

В светлината на проучването, публикувано в понеделник, 8 декември, от Френската служба за тенденции в пристрастяването, президент на Междуведомствената мисия за борба с наркотиците и пристрастяващото поведение (Mildeca) Никола Прис анализира възхода на стимулантните продукти и тяхното въздействие върху общественото здраве.

"Основният урок се отнася до възхода на стимулантите в най-широкия смисъл на думата, включително кокаин и синтетични наркотици. Наблюдава се огромно увеличение, като тези продукти вече достигат отвъд ограничения кръг от потребители само отпреди десет или петнадесет години. Днес стимулантите са широко разпространени във всички социално-професионални сектори, във всеки ъгъл на страната. Те са по-достъпни, тъй като всички мрежи ги продават. Към това се добавя и фактът, че потребителите нямат достатъчно ниво на осведоменост за рисковете, които поемат. Това може да доведе до форми на пристрастяване, които в момента са слабо разбрани и лекувани", смята той.