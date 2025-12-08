Войната в Украйна:

ЕС въвежда солидарен подход при разпределението на мигранти, България получава отстъпки

08 декември 2025, 13:58 часа 296 прочитания 0 коментара
ЕС въвежда солидарен подход при разпределението на мигранти, България получава отстъпки

Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение за въвеждане на схема за солидарно разпределение на мигрантите в ЕС през следващата година. Схемата ще подкрепи държавите, засегнати или най-уязвими от миграционните потоци, сред които е и България. 

Новите правила ще влязат в сила от средата на 2026 г. и ще въведат яснота коя държава от ЕС е отговорна за разглеждането на молбите на мигрантите за международна закрила. Занапред се очаква променените европейски правила за миграцията до допринесат за облекчение на всички европейски страни, се посочва в съобщението.

Предвижда се догодина да бъдат осигурени места за разселване на 21 хиляди мигранти и финансов принос от общо 420 милиона евро. Според схемата държавите от ЕС, които не желаят да приемат разселени мигранти, ще трябва да правят вноски в общия бюджет. Всички страни от ЕС вече са посочили с какво ще допринесат за общите цели.

Още: От 4000 да 15 000 евро до Западна Европа: Разбиха група за трафик на мигранти

Кипър, Гърция, Италия и Испания получат възможност да разселват догодина мигранти. Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония и Полша ще имат правото да не оказват принос по схемите заради значителен миграционен натиск. Държавите под натиск ще могат да разчитат на достъп с предимство до мерки на ЕС за подкрепа, включително до финансиране, се уточнява в съобщението.

Лъжите на МВР и смъртта по българската граница: Доклад на Фронтекс с разкрития (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
България Европейски съюз нелегални мигранти
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес