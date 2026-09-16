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Война с Русия: Германия вече планира какво да прави с по 1000 ранени дневно

16 септември 2026, 13:27 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Война с Русия: Германия вече планира какво да прави с по 1000 ранени дневно

Германия планира какво да прави при сценарий за война с Русия, при който всеки ден ще има поне 1000 ранени войници на НАТО. Такова нещо би могло да стане до около 2029 година, пише агенция Bloomberg.

Планирането в Германия е кой ще поеме грижата за толкова много ранени, след като най-голямата европейска икономика поддържа оперативно само 5 военни болници. Сметката е, че ще трябват около 15 000 болнични легла от граждански лечебни заведения, а общият капацитет в Германия е 440 000 легла.

Обмисля се ядрен бункер от времето на Студената война под болница в Улм да бъде пригоден да приеме 2000 души за 90 дни.

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Ключовият проблем обаче не са леглата, а медицинските специалисти: само няколкостотин германски лекари имат опит с рани, получени при военни действия.

Бундесверът проведе най-голямото си медицинско учение от десетилетия през март 2026 г., а тази есен предстои обсъждане и евентуално приемане на Закон за здравна сигурност, за да се създаде проследяване в реално време на леглата, лекарствата и персонала. Длъжностни лица в Германия категорично смятат, че здравната система все още не е готова да поеме голям брой ранени при военни действия.

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Германия война Русия НАТО ранени войници германски болници
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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