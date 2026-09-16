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Бащата, убил детето си, бил с психично разстройство: СДВР с подробности за трагедията в София

16 септември 2026, 14:16 часа 1294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бащата, убил детето си, бил с психично разстройство: СДВР с подробности за трагедията в София

Общо четири са сигналите за трагедията, станала днес в столичния кв. „Младост“. Последните два са за дете, което в състояние на гърч и с прободни рани. Те са подадени от бабата на детето. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Николай Пелтеков. Той поясни, че в жилището е живяло семейство - бащата, детето и родителите на мъжа. Според СДВР бабата е излязла да пазарува и при връщането си в апартамента детето в било в тежко състояние.

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„Бащата е направил опит да се обади на тел. 112. За него има данни за задържане след буйство, след което е бил настаняван в център за психически грижи. Той е страдал от психическо разстройство след употреба на медикаменти и алкохол и е приемал лекарства. Майката е напуснала семейството преди 3 години“, каза директорът на СДВР.

По думите на Пелтеков не е имало признаци, че в семейството може да се случи подобна трагедия. „Няма данни за домашно насилие или спречквания със съседи“, каза той и добави, че сутринта бабата се е обадила в детската градина, в което е ходило детето, и е предупредила, че то ще отсъства.

Няма признаци в жилището да е имало външно лице.

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Припомняме, че по-рано стана ясно, че 40-годишен мъж е скочил от петия етаж на жилищен блок. Пристигналите на място екипи на Спешна помощ открили в апартамента му безжизненото тяло и на 6-годишния му син.

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Самоубийство полиция убийство Младост убито дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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