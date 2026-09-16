"Трябва ревизия на европейската система за търговия с емисии": Радев и Бабиш съюзници срещу ETS2 (ВИДЕО)

Българският премиер Румен Радев и министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш споделят общи възгледи срещу европейската система за търговия с емисии, стана ясно от техен съвместен брифинг в Министерски съвет. Стана ясно, че България се притеснява от друг компонент на ETS2 по отношение на транспорта, тъй като ще има негативно влияние върху финансите и икономиката на страната и затова ще работим с Чехия да бъдат отложени тези решения.

"Премиерът Бабиш е един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина надеждна стабилна електроенергия в Европа и за това ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии и да се отложи ETS2", заяви българският премиер.

Радев заяви, че двамата споделят виждането, че енергетиката е фундамента на нашето икономическо развитие.

"За това с него на ниво ЕС подкрепяхме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш дори водеше борбата така че ядрената енергетика да влезе като част от таксономията и в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място с другите зелени и възобновяеми енергии", посочи още Радев.

Защо Европа е станала за смях?

От своя страна Бабиш каза, че Европа, която има само 6% от световните емисии, продължава да унищожава своята икономика и то във време, когато американският президент Тръмп се отказа и на практика отмени това изискване към тяхната промишленост.

"Ставаме за смях на целия свят, защото те си печелят 300 млрд. долара, а ние искаме да си намаляваме емисиите, въпреки че Европа е абсолютно пасивна по въпроса за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп непрекъснато контактува с Путин, а европейските лидери са абсолютно неспособни за действия за постигане на мир", добави Бабиш.

Според него се злоупотребява със сертификати за емисии и че това се отразява негативно на страните от Вишеградската четворка: Полша, Унгария, Чехия и Словакия.

"Говорихме за ядрената енергетика. Знаем, че България има чудесна газопрроводнасистема. Това е потенциал за нас за други бъдещи алтернативи за доставки на газ", добави още Бабиш.

Чешко-българското приятелство

Чешкият премиер е поканил е Радев в Прага, а днес в София ще бъде подписан меморандум между дружества и асоциации за доставка на 8 електрически автобуса и други подобни сделки.

"Ние в България гледаме с особено чувство към Чехия като към близка и приятелска страна. Това никак не е случайно и не се дължи само на факта, че сме част от голямото европейско семейство и НАТО, а защото с Чехия ни свързват дълбоки и културни връзки", заяви българският премиер.

Двамата са обсъдили редица важни въпроси от двустранното сътрудничество и мога да заявя с удовлетворение, че тези здрави и исторически и културни връзки се измерват с непрекъснато растящ стокообмен. ОЩЕ: България сред отличниците на ЕС по намаляване на емисиите на парникови газове