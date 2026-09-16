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Потвърдено: Убит е руският генерал, получил "Златна звезда" за превземането на Константиновка, която не е превзета

16 септември 2026, 10:30 часа 1157 прочитания 1 коментар
Снимка: Скрийншот от видео: t.me/astrapress
Потвърдено: Убит е руският генерал, получил "Златна звезда" за превземането на Константиновка, която не е превзета

Руски медии вече потвърждават смъртта на генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та отделна гвардейска моторизирана стрелкова бригада на руските въоръжени сили. Първоначално за кончината му се появиха само спекулации и некролози във военнопропагандните Z-канали, но все повече легитимни източници посочват, че той наистина е бил убит във войната срещу Украйна, и то малко след като е докладвал на руския диктатор Владимир Путин за "превземането" на Константиновка в Донецка област. Това "превземане" обаче се е състояло само в мечтите на руското командване и на Кремъл.

Руската пропагандна агенция Anna News („Анна Нюз“) цитира източник от 4-та отделна гвардейска моторизирана стрелкова бригада за смъртта на командира ѝ. „Суворовское братство“ – каналът в Telegram на общността на възпитаниците на военното училище „Суворов“ - също потвърждава, така както и руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Точните обстоятелства, датата и мястото на смъртта на руския генерал все още не са разкрити.

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"Превземането" на Константиновка от страна на генерала

На 28 август руското министерство на отбраната съобщи, че министър Андрей Белоусов е удостоил Грунис с най-високото държавно отличие на Русия, връчвайки му „Златната звезда на Герой на Руската федерация“. Поводът - "проявената смелост и героизъм при изпълнението на военния му дълг".

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Подразделението, командвано от генерала, взе пряко участие в боевете за град Константиновка в Донецка област, който руските сили се опитват да превземат от октомври 2025 г. Още през юли руският генерален щаб и самият Антон Грунис докладваха на диктатора Владимир Путин, че градът е бил напълно превзет. Говорител на украинския генщаб опроверга тези твърдения. Същото става ясно и от редица геолокализирани кадри - боевете в града все още продължават.

Кариерата на Антон Грунис

Според публично достъпна информация Грунис е завършил Казанското военно училище „Суворов“ през 1996 г., преди да навърши 17 години. Той е участвал във войните в Чечня и срещу Грузия.

През 2021 г. генералът се пенсионира от активна служба, но се върна в руските въоръжени сили след началото на пълномащабната инвазия в Украйна. Под негово командване руските сили действаха на фронтовете при Бахмут и Константиновка.

4-та самостоятелна гвардейска моторизирана стрелкова бригада (военна част № 40318), командвана от Грунис, беше сформирана през 2014 г. от незаконни въоръжени формирования на т.нар. „Луганска народна република“ – организация, подкрепяна от Москва, която е считана от Украйна за терористична. В нея влизаше и определяната от Киев като терористична група „Призрак“.

След като тези формирования бяха интегрирани в редовните руски въоръжени сили, бригадата стана част от 2-ри армейски корпус. По-късно тя беше включена в новосъздадената 3-та гвардейска комбинирана армия на Южния военен окръг на Русия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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