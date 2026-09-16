Как тайна група във властта в Германия се е превърнала в машина за оръжия към Украйна

Тайна група от по-малко от 20 души в рамките на германското министерство на отбраната е изградила ускорена верига за доставки на оръжие за Украйна, като е сключила някои сделки за по-малко от две седмици. Sonderstab Ukraine (специалният щаб за Украйна) заема централно място в годишната военна подкрепа на Берлин за Киев, възлизаща на 11,5 милиарда евро. Неговите методи се отличават от известната със своята тромавост германска система за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната.

„Имаме изключително къси вериги на вземане на решения. Това ни прави гъвкави и адаптивни", заяви пред Financial Times бригаден генерал Йоахим Кашке, който е ръководител на екипа.

Човек, запознат с екипа, определя подхода му като „невероятно нетипичен за Германия“.

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Заобикаляне на бюрокрацията

Ключът е в начина, по който са структурирани сделките. Оръжията за Бундесвера обикновено преминават през агенция за доставки с 13 000 служители. При модела на Sonderstab обаче договорите се сключват с Украйна, а не с Германия, което позволява покупките да заобикалят голяма част от тази бюрократична машина. Киев определя от какво се нуждае, а Берлин осигурява средствата.

Германия е изразходвала близо 58 милиарда евро за оръжия за Украйна – от малки атакуващи дронове до системи за противовъздушна отбрана на стойност стотици милиони евро.

Sonderstab възниква от ситуационен център на Министерството на отбраната на Германия, създаден след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Първоначално страната изпрати противотанково и противовъздушно оръжие от запасите на Бундесвера, но официалните лица бързо стигнаха до заключението, че Украйна се нуждае от оборудване, с което европейските въоръжени сили не разполагат непременно.

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„Много бързо този мониторинг се обвърза с въпроса: как всъщност подкрепяме Украйна?“, споделя Кристиан Фройдинг, който ръководеше центъра, преди той да се превърне в Sonderstab през юли 2022 г.

Директни покупки от индустрията

Отговорът все повече включва директни покупки от производителите. Един от ранните случаи е свързан с пет дрона за наблюдение от германския стартъп Quantum Systems. Украинските сили ги свързват със сателитната система на Илон Мъск Starlink и ги използват за идентифициране на артилерийски цели по време на боевете около река Северски Донец през 2022 г. Впоследствие Берлин финансира още дронове на Quantum и други системи.

Sonderstab също така плаща на отбранителния гигант Diehl да достави на Украйна първата ѝ система за противовъздушна отбрана IRIS-T, която се присъединява към американските Patriot в защитата на украинските градове срещу руски ракетни атаки. По-късно Германия поръча системи IRIS-T за Бундесвера. Значението на тази единица нарасна, след като военната подкрепа на САЩ за Киев намаля по време на втория мандат на Доналд Тръмп.

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Миналата година Германия се превърна в най-големия доставчик на военна подкрепа за Украйна. Оттогава канцлерът Фридрих Мерц увеличи бюджета на Берлин за военна помощ за Киев до 11,5 милиарда евро за тази година.

Бързината поражда съмнения

Моделът на ускореното финансиране предизвика обаче и опасения относно контрола. Тъй като Украйна решава как се изразходват германските средства, някои длъжностни лица и представители на индустрията изразяват съмнения относно рисковете от корупция и дали германските компании получават достатъчно от произтичащите от това поръчки.

Йоахим Кашке казва, че неговият екип проверява цените и етапите на доставка по договорите, финансирани от германските данъкоплатци. Той обаче подчертава, че Берлин не диктува решенията на Киев.

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Германия подкрепи и разработването на украинско оръжие, включително ракети, способни да нанасят удари дълбоко в територията на Русия, докато Мерц и украинският президент Володимир Зеленски се споразумяха да разширят съвместните предприятия в областта на отбраната. Това направи отношенията по-конкурентни. Украинските компании търсят достъп до пазарите на НАТО, което създава неспокойство сред някои германски производители.

Опитът на Украйна се връща обратно в Европа

Sonderstab вече се превръща в нещо повече от просто звено за снабдяване. Германия черпи от украинския опит на бойното поле в областта на войната с дронове и получава достъп до бойни данни, включително информация от украинската система Delta, която комбинира данни от сателити, сензори, дронове и прехванати руски съобщения. Кашке описва този достъп като един от най-ценните елементи на отношенията Берлин-Киев.

Тази промяна отразява по-широка стратегия в Берлин - разходите за оръжие за Украйна могат също така да допринесат с поуки за собствената военна модернизация на Германия.

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За Sonderstab обаче скоростта остава основното изискване. „С всеки изстрел, който произвеждат, те могат да коригират системите и тактиките си. Нашите системи трябва да поддържат темпото", казва Кашке, цитиран от Financial Times.