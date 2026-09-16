Кабинетът "Радев":

Зеленски отново посочи обективните пречки да има избори в Украйна (ВИДЕО)

16 септември 2026, 13:59 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленски отново посочи обективните пречки да има избори в Украйна (ВИДЕО)

Как искате да проведете избори? Какви избори? Как можете да проведете избори с 9 000 000 души, които са в чужбина? 9 000 000. Обикновено 500 000 души в чужбина гласуваха на избори. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News. И добави - децата не могат да отидат на училище, какви избори искате да правим?

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Отделно Зеленски постави и още сериозни въпроси, касаещи евентуални избори за президент: А какво правите с хората, които живеят в окупирани територии? Ще гласуват ли? Как ще гласуват? Кой ще контролира гласуването им? Искам да кажа, там има руски войници. Как правите всички тези неща?

Припомняме, че именно това е основна опорка в реториката на руския диктатор Владимир Путин и режима му - че Зеленски е нелегитимен, защото му е изтекъл мандатът и трябва да има избори. Само че по закон в Украйна като има военно положение, мандатът на държавния глава (и на редица публични институции) се замразява.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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