Зеленски отново посочи обективните пречки да има избори в Украйна (ВИДЕО)

Как искате да проведете избори? Какви избори? Как можете да проведете избори с 9 000 000 души, които са в чужбина? 9 000 000. Обикновено 500 000 души в чужбина гласуваха на избори. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News. И добави - децата не могат да отидат на училище, какви избори искате да правим?
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Отделно Зеленски постави и още сериозни въпроси, касаещи евентуални избори за президент: А какво правите с хората, които живеят в окупирани територии? Ще гласуват ли? Как ще гласуват? Кой ще контролира гласуването им? Искам да кажа, там има руски войници. Как правите всички тези неща?
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
How do you want to make elections? What elections? How can you make elections with the 9 million people who are abroad? Nine million. Usually, 500,000 people abroad voted.
And what do you do with the people who are living in occupied territories? Will they vote? How… pic.twitter.com/3lib0Z3O3L
Припомняме, че именно това е основна опорка в реториката на руския диктатор Владимир Путин и режима му - че Зеленски е нелегитимен, защото му е изтекъл мандатът и трябва да има избори. Само че по закон в Украйна като има военно положение, мандатът на държавния глава (и на редица публични институции) се замразява.
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