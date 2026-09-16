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Криминалният психолог Росен Йорданов с часовник за 100 000 евро? Въпроси без отговор след пресконференцията за "Петрохан"

16 септември 2026, 13:40 часа 1352 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Криминалният психолог Росен Йорданов с часовник за 100 000 евро? Въпроси без отговор след пресконференцията за "Петрохан"

Името на известния криминален психолог Росен Йорданов ще резонира още известно време в публичното пространство след "запомнящата" се пресконференция на МВР и прокуратурата от 14 септември за трагедията "Петрохан-Околчица". Бившият зам.-директор на Института по психология към МВР попадна под светлината на прожекторите и със спекулация: носеше ли на брифинга часовник, чиято стойност се оценява на между 50 и 100 000 евро?

Patek Philippe на ръката на Росен Йорданов?

Наблюдатели в социалните мрежи твърдят, че става дума за луксозния Patek Philippe Aquanaut 5168G-001 (от швейцарски производител), с бяло злато, 42,2мм Jumbo корпус, син релефен циферблат и синя Tropical каишка. Твърди се, че моделът е нов - от 2026 г.

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Според информация от публични източници цената на дребно на конкретния модел е 57 890 щатски долара (малко над 50 000 евро) при оторизираните дистрибутори. Въпреки това, поради голямото търсене и ограниченото количество, предоставено на бутиците, моделът се търгува със значителна надценка на вторичния пазар. Там цената варира грубо между 79 и 125 000 евро.

От Actualno.com опитахме да се свържем с г-н Йорданов, за да разграничим спекулациите от фактите и да поискаме коментар на информацията, но той заяви, че отказва да отговаря на каквито и да е журналистически въпроси тази седмица. Посочи също така, че моментът не е удобен, защото работи, но не пожела втори осъществен контакт в посочения период.

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Снимка: Скрийншот, Facebook.com/Val Valcarce Val

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Така на този етап не може да се направи окончателен извод дали става дума за истински часовеник Patek Philippe. Остават без отговор и въпросите: собственост на Йорданов ли е артикулът; кога, от кого и с какви средства е закупен; дали не е подарък и от кого; деклариран ли е?

Кой е Росен Йорданов?

Росен Йорданов е един от най-известните криминални психолози в България и бивш заместник-директор на Института по психология към МВР. Придобива широка обществена популярност като чест медиен коментатор и консултант по профилиране на тежки престъпления. Йорданов редовно гостува в големите български телевизии, където прави психологически анализи на обществени явления и актуални криминални случаи. Участва и като консултант в създаването на популярни български криминални сериали, например "Дяволското гърло" по Нова телевизия.

В продължение на години заема ръководни позиции в Института по психология към МВР, където участва в разследването на редица заплетени криминални случаи, отвличания, убийства и заложнически кризи в България.

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Извън държавния сектор той е съдружник в компанията за психологическо консултиране "Актив Майндс Консулт" ООД, потвърждава справка в Търговския регистър. Управител е и в "Ренова Тийм", за която "Офнюз" писа, че е получила общо 316 200 лева без ДДС по договори със Столична община в периода 2016-2023 г., т.е. в мандата на Йорданка Фандъкова от ГЕРБ. Сумата с ДДС е 379 440 лева.

Снимка: БГНЕС

Какво каза Йорданов за "Петрохан-Околчица"?

На пресконференцията, свикана за изнасяне на още данни по случая с шестте жертви "Петрохан-Околчица", която беше белязана от мнения на външни експерти, Росен Йорданов акцентира върху това, че Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. "Той функционира в някакъв парафилетичен рай, така ще го нарека, в който той е централна фигура и определя всичко за всички", твърдеше психологът.

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"Калушев е застанал на изхода на кемпера - първо е застрелял Николай Златков, тъй като е бил е по-голямата заплаха за него, защото е бил е силен, здрав мъж и е могъл да му се противопостави. Тръгвайки към връх Околчица, Златков не взима личното си оръжие, завещано от баща му. Калушев отнема след това живота на (Александър) Макулев, който се е свил по този начин, защото се е уплашил".

Йорданов направи оценка, че Калушев е имал поведенчески модел на педофил, и допълни, че е установено, че е имал култ към подрастващи.

Криминалният психолог цитира и информация как е била финансирана дейността на групата. "Много важно е да бъде отбелязано, че Ивайло Калушев през живота си не е изкарвал нито един лев, както се казва, по нормален начин. През неговата сметка, тъй като тя е символична, както и през сметките на останалите, са минали милиони - ако не се лъжа, може би над 4 милиона".

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Йорданов замеси имената на бизнесдамата Саша Безуханова и дъщеря ѝ като финансови благодетели за закупуване на специализирана техника и високотехнологични дронове за нуждите на дейността на групата на Калушев. Цитира и името на кмета на София Васил Терзиев - Йорданов твърдеше, че Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев последният да охранява природен парк "Витоша".

"Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от "Петрохан", заяви криминалният психолог. И каза, че част от средствата са били използвани "да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки".

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Петрохан Росен Йорданов връх Околчица скъп часовник авторски Ивайло Калушев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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