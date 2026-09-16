48% от децата бежанци са извън образователна ни система (ВИДЕО)

През 2026 г. се отбелязват 75 години от приемането на Конвенцията за статута на бежанците, исторически документ, който гарантира основните права на хората, принудени да напуснат домовете си. Въпреки промените 48% от децата бежанци с временна закрила в България все още остават извън българската образователната система. С ясното разбиране, че образованието е ключово за успешната интеграция, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) поставя въпроса за достъпа до него във фокуса на кампанията „Безценен подарък“. Инициативата насочва вниманието от конкретните бариери пред децата и младежите бежанци, към реални решения, които ще им дадат възможност да учат и да изградят бъдещето си в България.

ООН: Бежанците в света са почти 80 милиона

Продължаване на образованието

Когато войната принуди човек да напусне дома си, той оставя след себе си познати улици, училище, приятели, език и усещането за предвидимост. Налага се не само да спаси живота си, но и да се приспособи към нов град и нова среда. Започва да брои годините си отначало. Затова рождените дни могат да носят различен смисъл. Те не отбелязват само още една година живот, а и годините от новото начало – това е символичен ден, в който човекът е получил шанс да бъде в безопасност, да учи и отново да мечтае -„рождения ден на бежанеца“. А най-ценният подарък е възможността да продължи образованието си, да намери приятели и да изгради бъдеще.

Още: Необяснима злоба: Служителка отказа билет на самотна майка заради произхода ѝ (СНИМКИ)

ВКБООН се застъпва за законодателни и подзаконови промени, които на практика да подобрят шанса за образование на бежанците в България. Индивидуализирана и навременна подкрепа при изучаването на български език, преди и по време на училищното обучение е от особена важност за успешната интеграция. За постигането на тази цел от ключово значение е и осигуряването на подготовка за учителите, които работят в многоезични класове. За съжаление, за много бежанци възможности за обучение след навършване на 16 години в България са труднодостъпни. ВКБООН призовава институциите и обществото да подкрепят работещи решения, които дават на всеки бежанец реален достъп до образование, обучение по български език и възможност да възстанови живота си. Сред тях са мерките за осигуряване на достъп до професионално и дуално образование. Осигуряването на равен достъп до висше образование на младежи бежанци с временна закрила, завършили средното си образование в България, е ключов фактор за интеграцията им.

2250 украинчета са записани в детски градини и училища у нас

Повече от право

„Образованието е нещо повече от право. То е основата, върху, която бежанците могат да възстановят живота си, да възвърнат самостоятелността си и да допринесат за общностите, които са ги приели. Чрез кампанията „Безценен подарък“ призоваваме за конкретни мерки, така че всяко дете и млад бежанец в България да може да научи местния език, да започне и да продължи образованието си и да има справедлив шанс за бъдеще“, казва Седа Кузуджу, представителна ВКБООН в България.

Бежанците в България: Между митовете, реалността и подадената ръка (ВИДЕО)

В съответствие с българското законодателство и с помощта на усилията на институциите, гражданското общество и агенциите на ООН, през последните години бе постигнат значителен прогрес в увеличаване броя на бежанците, записани в училище. Въпреки това, 48% от децата бежанци с временна закрила (от Украйна) все още не са част от българската образователна система. От друга страна, според проучване на ВКБООН, 55% от семействата, търсещи или получили международна закрила(от Сирия, Афганистан и т.н.), имат намерение да запишат децата си в образователната ни система. Данните показват, че много деца и младежи срещат езикови, социални и административни бариери, които затрудняват активното им участие в учебния процес и редовното посещение на училище.

Още: Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите? Анализ

ВКБООН

ВКБООН е агенцията на ООН, която защитава правата на хората, принудени да напуснат домовете си. Създадена е през 1950 г. и работи в над 122държави. В България присъства от 1993 г. и работи с институциите и гражданското общество, за да могат бежанците в България да получат закрила, подкрепа при интеграцията им, достъп до образование, работа и нормален живот.

„Безценен подарък“ е кампания на ВКБООН България, която с помощта на доброволци и артисти, които подкрепят закрилата и приобщаването на бежанците в България. Повече информация за кампанията можете да намерите тук.

Още: Защо украинските бежанци избират Латвия за нов дом

Снимки: Getty images