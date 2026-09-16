"Споделяме вярата в демокрацията": Фон дер Лайен обяви Канада като първия асоцииран член на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз - безпрецедентна стъпка, която може да изведе отношенията между Брюксел и Отава на ново ниво, предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург. Пред погледа на премиера на Канада Марк Карни и препълнената пленарна зала в своята Годишна реч за състоянието на Съюза тя подчерта историческите и културните връзки между Европа и северноамериканската страна и обяви, че най-силната обща характеристика е вярата в демокрацията.

"Тази власт не принадлежи на най-силните, най-богатите или най-шумните - а на всички нас. Че демокрациите имат свободата да избират с кого да работят. ... Искаме да издигнем отношенията ни с Канада на най-високо ниво. Обединяваме сили доброволно", обяви още председателят на ЕК.

От речта се разбра, че партньорството ще включва изграждането на общо пространство за просперитет и икономическа сигурност, общо производство, технологичен алианс, отбранителни индустриални бази. Стана ясно още, че Арктика ще бъде водещ съвместен проект. "Ще работим върху енергетиката, критичните минерали и батериите. Върху изкуствения интелект, кибер и икономическата сигурност", обяви още Фон дер Лайен, което бе посрещнато с бурни аплодисменти от евродепутатите в зала.

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Как ще изглежда това членство?

"Споделяме едни и същи виждания за света - от изкуствения интелект и климатичните промени до Арктика и геополитиката. Заставали сме рамо до рамо по въпросите за Украйна, отбраната, суровините и веригите за доставки. Но най-важното е, че Европа и Канада споделят вярата в демокрацията", посочи фон дер Лайен.

"Искаме да изведем отношенията с Канада на възможно най-високото ниво. Трябва спешно да преосмислим партньорствата си, затова бих искала да работя с вас, за да отворим вратата Канада да стане първият асоцииран член на ЕС", заяви председателят на Европейската комисия.

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Предложението идва в момент, когато ЕС търси по-тесни отношения с държави със сходни политически и икономически позиции на фона на променящите се отношения със САЩ, конкуренцията с Китай и войната в Украйна. Канада вече е сред най-близките партньори на блока. Страната е асоциирана към част от европейската научноизследователска програма Horizon Europe от 2024 г., което позволява на канадски изследователи и организации да участват в съответните проекти при същите условия като европейските им партньори.

Сигнал за сближаване на отношенията между ЕС и Канада дойде и след анонсираното безпрецедентно участие на Канада в "Евровизия". Страната ще дебютира в конкурса в Бургас догодина.

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