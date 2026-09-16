Отмяна на американски санкции срещу 25 затворници: Беларус се договори със САЩ

Двадесет и пет политически затворници, държани в Беларус, ще бъдат освободени в замяна на отмяната на американските санкции срещу две беларуски компании. Това обяви говорителят на Белия дом Джон Коул в Минск. През последните години, след възобновяването на диалога с Вашингтон по инициатива на Доналд Тръмп, беларуските власти освободиха вече няколкостотин души. Хиляди други остават в ареста след масовите протести през 2020 г.

"В знак на добра воля Беларус ще освободи 25 души. В замяна САЩ ще отменят санкциите срещу две компании. След като всички подробности бъдат договорени и одобрени от двете страни, още лица ще бъдат освободени и останалите санкции ще бъдат отменени", заяви Коул във видео, публикувано от пресслужбата на беларуския президент, цитирано от Le Monde.

Според беларуски служител въпросните компании са производителят на бои и лакове Lakokraska и производителят на дърво и мебели Bellesbumprom.

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