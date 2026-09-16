Войната в Иран::

Отмяна на американски санкции срещу 25 затворници: Беларус се договори със САЩ

16 септември 2026, 14:17 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
Отмяна на американски санкции срещу 25 затворници: Беларус се договори със САЩ

Двадесет и пет политически затворници, държани в Беларус, ще бъдат освободени в замяна на отмяната на американските санкции срещу две беларуски компании. Това обяви говорителят на Белия дом Джон Коул в Минск. През последните години, след възобновяването на диалога с Вашингтон по инициатива на Доналд Тръмп, беларуските власти освободиха вече няколкостотин души. Хиляди други остават в ареста след масовите протести през 2020 г. 

"В знак на добра воля Беларус ще освободи 25 души. В замяна САЩ ще отменят санкциите срещу две компании. След като всички подробности бъдат договорени и одобрени от двете страни, още лица ще бъдат освободени и останалите санкции ще бъдат отменени", заяви Коул във видео, публикувано от пресслужбата на беларуския президент, цитирано от Le Monde.

Според беларуски служител въпросните компании са производителят на бои и лакове Lakokraska и производителят на дърво и мебели Bellesbumprom.

Още: Лукашенко: Богатата Америка да ни върне парите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Беларус САЩ санкции политически затворници американски санкции
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес